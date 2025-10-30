El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Material intervenido a los detenidos. El Norte

Sucesos en Valladolid

Sorprendidos en pleno asalto a un desguace de Cigales cuando intentaban huir con un botín de 3.000 euros

Los agentes de la Guardia Civil detuvieron a dos sospechosos antes de que consiguieron darse a la fuga en un vehículo en el que habían cargado el material sustraído

El Norte

Valladolid

Jueves, 30 de octubre 2025, 11:52

La Guardia Civil ha detenido a dos hombre, vecinos de Valladolid, como presuntos autores de un delito de robo con escalo cometido el miércoles en un desguace de Cigales.

Fue el propietario del negocio el que avisó de que varias personas habían accedido al mismo, «por lo que de montó un dispositivo en la parte trasera para localizarlos«, según informan fuentes del instituto armado antes de concretar que en ese momento los agentes pudieron «observar cómo dos personas saltaban el muro posterior del establecimiento y se montaban en un vehículo».

Al percatarse de la presencia de la Guardia Civil, los sospechosos intentaron huir de lugar, pero fueron alcanzados por los agentes, que procedieron a su identificación y detención.

La Guardia Civil tras realizar una inspección ocular del vehículo intervino cuatro varios neumáticos, tres refuerzos de paragolpes y diez radiadores de vehículos, valorado en aproximadamente 3.000 euros.

Fruto de la actuación y tras la detención de los supuestos autores, se procedió al reconocimiento de los efectos sustraídos por parte del responsable del establecimiento, identificando como suyo y haciéndole entrega de los mismos.

