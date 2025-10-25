El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Estado en el que quedó la chimenea tras el incendio. Bomberos Diputación

Sofocan de madrugada un incendio en la chimenea de un chalé en Tudela

El fuego, que se saldó sin daños personales, se produjo en una vivienda ubicada en la urbanización El Otero

El Norte

El Norte

Valladolid

Sábado, 25 de octubre 2025, 11:54

El incendio en la chimenea de un chalé ubicado en la localidad vallisoletana de Tudela de Duero obligó a intervenir en la madrugada de este sábado a los Bomberos de la Diputación. El fuego se registró, por causas que se desconocen, pasadas las 3:30 horas, cuando la sala de operaciones del 112 de Castilla y León recibió una llamada en la que se alertaba de que estaba ardiendo la parte alta de la chimenea de una vivienda de la calle Serrota, situada en la urbanización El Otero.

Hasta el lugar se desplazaron los Bomberos de la Diputación de Valladolid, así como agentes de la Policía Municipal de Tudela de Duero y de la Guardia Civil. La rápida intervención de los efectivos del Servicio Provincial de Extinción de Incendios permitió sofocar las llamas rápidamente y evitar que se propagaran. «El fuego quedó controlado sin mayores daños», apuntan desde el servicio. No hubo que lamentar heridos, aunque sí daños materiales tanto en la chimenea como en el mobiliario más próximo.

No es la única intervención que han tenido que realizar los Bomberos de la Diputación de Valladolid en los últimos días. Tuvieron que desplazarse hasta el pequeño municipio de Berrueces por la «realización de quemas controladas sin autorización». «Recordamos que todas las quemas deben estar comunicadas y autorizadas para garantizar la seguridad y evitar riesgos», advierten desde el Servicio Provincial de Extinción de Incendios.

