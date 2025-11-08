La Semana Santa de Rioseco recoge 1.000 kilos de alimentos y productos de higiene solidarios

Somos cofrades, somos solidarios es el lema de la Junta de Semana Santa de Medina de Rioseco con el que en la mañana de ... este sábado volvió a llevar a cabo la recogida a favor de Cáritas Parroquial de la localidad de unos 1.000 kilogramos de alimentos no perecederos y productos de higiene, que numerosos vecinos y cofradías entregaron en la plaza de Santo Domingo.

El presidente de la Junta de Semana Santa, Antonio Herrera, explicó que «esta acción solidaria ha sido posible gracias a la generosidad, compromiso y solidaridad de los riosecanos y, de forma muy especial y significativa, de las cofradías y hermandades de Semana Santa de la localidad».

La mañana terminó con la entrega de todos los productos donados a Cáritas Parroquial en su sede. El presidente de las cofradías riosecanas quiso agradecer a todos aquellos que han colaborado con sus donaciones, «en el convencimiento que servirán para paliar necesidades de personas y familias de nuestro entorno más cercano.»