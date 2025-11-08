El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Componentes de la Junta de Semana Santa durante la recogida solidaria Fernando Fradejas

La Semana Santa de Rioseco recoge 1.000 kilos de alimentos y productos de higiene solidarios

La recogida se llevó a cabo a favor de Cáritas Parroquial con el fin de paliar las necesidades de las personas y familias del entorno más cercano

Miguel García Marbán

Miguel García Marbán

Valladolid

Sábado, 8 de noviembre 2025, 17:30

Comenta

Somos cofrades, somos solidarios es el lema de la Junta de Semana Santa de Medina de Rioseco con el que en la mañana de ... este sábado volvió a llevar a cabo la recogida a favor de Cáritas Parroquial de la localidad de unos 1.000 kilogramos de alimentos no perecederos y productos de higiene, que numerosos vecinos y cofradías entregaron en la plaza de Santo Domingo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere tras sufrir un infarto mientras caminaba por el paseo del Hospital Militar de Valladolid
  2. 2 Una joven muerta y dos heridas en Salamanca tras estrellar un Mercedes en un brutal accidente de tráfico
  3. 3

    Otro arco de luces de Navidad, el tercero en 48 horas, cae sobre la calzada y alcanza a un peatón en López Gómez
  4. 4 Dos detenidos por atracar a punta de pistola y con amenazas de muerte un comercio de Valladolid
  5. 5 La boda del padre de Lamine Yamal con una joven de 23 años genera una lluvia de comentarios
  6. 6

    Dos negocios de Valladolid reciben las 5 estrellas Michelin del mundo de la peluquería
  7. 7

    Eurostars luce ya su marca en la calle Constitución
  8. 8

    Cada vez llegan más personas con dolor crónico sin controlar a las Urgencias de los hospitales
  9. 9 Denunciados tres cazadores en Olmedo por cazar cerca de una finca en la que estaban recolectando
  10. 10

    Un súper en María de Molina dará servicio a la franja del casco histórico de Valladolid con menos oferta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La Semana Santa de Rioseco recoge 1.000 kilos de alimentos y productos de higiene solidarios

La Semana Santa de Rioseco recoge 1.000 kilos de alimentos y productos de higiene solidarios