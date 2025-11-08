La Semana Santa de Rioseco recoge 1.000 kilos de alimentos y productos de higiene solidarios
La recogida se llevó a cabo a favor de Cáritas Parroquial con el fin de paliar las necesidades de las personas y familias del entorno más cercano
Valladolid
Sábado, 8 de noviembre 2025, 17:30
Somos cofrades, somos solidarios es el lema de la Junta de Semana Santa de Medina de Rioseco con el que en la mañana de ... este sábado volvió a llevar a cabo la recogida a favor de Cáritas Parroquial de la localidad de unos 1.000 kilogramos de alimentos no perecederos y productos de higiene, que numerosos vecinos y cofradías entregaron en la plaza de Santo Domingo.
El presidente de la Junta de Semana Santa, Antonio Herrera, explicó que «esta acción solidaria ha sido posible gracias a la generosidad, compromiso y solidaridad de los riosecanos y, de forma muy especial y significativa, de las cofradías y hermandades de Semana Santa de la localidad».
La mañana terminó con la entrega de todos los productos donados a Cáritas Parroquial en su sede. El presidente de las cofradías riosecanas quiso agradecer a todos aquellos que han colaborado con sus donaciones, «en el convencimiento que servirán para paliar necesidades de personas y familias de nuestro entorno más cercano.»
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión