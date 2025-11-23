El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El paso con la imagen de Santa Cecilia fue portado a hombros por los vecinos

El paso con la imagen de Santa Cecilia fue portado a hombros por los vecinos El Norte

Santa Cecilia sale en procesión por las calles de Villalán de Campos

Las fiestas patronales del presente año se recordarán por la cuadragésima edición de Villalán Rock en uno de los conciertos más veteranos del panorama nacional

Miguel García Marbán

Miguel García Marbán

Valladolid

Domingo, 23 de noviembre 2025, 18:24

Los vecinos de Villalán de Campos, fieles a sus más arraigadas tradiciones, han vivido este domingo uno de los días más importante de su particular ... calendario festivo con la celebración de la procesión y la misa en honor a su patrona, Santa Cecilia, justo horas después de su festividad, que marca el santoral el 22 de noviembre, en un día en el que ya hubo una misa por la santa. A media mañana, al son de las músicas de los dulzaineros, partía, en presencia de numerosos vecinos y allegados, la procesión de la pequeña iglesia moderna de ladrillo dedicada a la santa, a escasos metros de la torre mudéjar, único vestigio de lo que fuera el templo del siglo XVI dedicado a la patrona y al que pertenece la bonita imagen que fue portada a hombros. Como sucediera los dos últimos años, el paso con la santa, al llegar a la plaza, pasó por encima de una bella alfombra floral.

