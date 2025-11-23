Santa Cecilia sale en procesión por las calles de Villalán de Campos

Los vecinos de Villalán de Campos, fieles a sus más arraigadas tradiciones, han vivido este domingo uno de los días más importante de su particular ... calendario festivo con la celebración de la procesión y la misa en honor a su patrona, Santa Cecilia, justo horas después de su festividad, que marca el santoral el 22 de noviembre, en un día en el que ya hubo una misa por la santa. A media mañana, al son de las músicas de los dulzaineros, partía, en presencia de numerosos vecinos y allegados, la procesión de la pequeña iglesia moderna de ladrillo dedicada a la santa, a escasos metros de la torre mudéjar, único vestigio de lo que fuera el templo del siglo XVI dedicado a la patrona y al que pertenece la bonita imagen que fue portada a hombros. Como sucediera los dos últimos años, el paso con la santa, al llegar a la plaza, pasó por encima de una bella alfombra floral.

Más tarde, el veterano sacerdote mallorquín Lorenzo Tous, afincado en Ceinos de Campos, y el párroco, Jesús Casas, oficiaban la misa, que finalizaba con el tradicional canto del himno a Santa Cecilia con los versos que dicen «Villalán en tu día glorioso/ impregnado de gran devoción/ llega a ti pidiendo gozoso,/ le concedas feliz bendición». La imagen de Santa Cecilia es una interesante talla del siglo XVIII de estilo rococó que el vecino Javier Sánchez ha relacionado con el trabajo de Francisco Salcillo y su escuela de escultores de Murcia, señalando que «la imagen nos conmueve y saca de nuestro interior los mejores sentimientos de amor, cariño y devoción hacia nuestra santa y excelsa patrona», e indicando que «añadimos a su valor artístico, el hecho de que vemos en ella representado todo lo que nos mantiene unidos a nuestro pueblo».

Como desde años, quien no faltó a los actos fue el periodista y pregonero de las presentes fiesta de Santa Cecilia, José Ignacio Foces, aunque esta vez lo hizo por primera vez sin la compañía de su madre, Soledad Gil, la popular tendera de Villavicencio de los Caballeros, que fallecía en febrero. En su pregón, Foces recordó la presencia de la talla de la patrona de Villalán en la tercera edición de la exposición de Las Edades del Hombre, dedicada a la música, en la catedral de León en 1991, como «el acontecimiento que considero más ha elevado a Villalán de Campos al olimpo cultural».

Tras la misa, tuvo lugar el vermú musical con Dj Pedro León, sin que faltasen hinchables y juegos como los de la rana o la diana. La tarde fue animada por la actuación de la cantante Soledad Luna. Este lunes habrá un vermú ofrecido por el bar de pueblo, poniendo fin a las fiestas de 2025, que serán recordadas por el concierto de Villalán Rock, que ha llegado a su cuadragésima edición con la actuación de Los Osos de Velilla, The Bluesgrass Factory y Dj Jefe. Fue en los años 80 del pasado siglo cuando nació este festival gracias a una iniciativa colectiva promovida por la juventud y la actitud festiva de todo el pueblo, «con una parte reivindicativa de disfrutar en Tierra de Campos la rebeldía y la libertad que está música representa», según recordaron algunos vecinos del Colectivo Alano que en aquellos años crearon un festival que coincidió en sus inicios con el recién creado salón de baile, que para su construcción contó con la inestimable ayuda de todos los vecinos. Una cooperación y colaboración comunal que Villalán siempre ha llevado por bandera.

Un festival que, como todo lo que se hace en Villalán, «siempre se ha hecho compatible con el respeto a todos y contando con múltiples amigos y forasteros de pueblos cercanos y lejanos que se han sentido coprotagonistas de la fiesta». En estas cuatro décadas han pasado grupos como Nadie, Imperativo Legal, Fallen Idols, Afónikos Perdidos, Cuidado con el Perro, Los Bumper, Pensando en ti o Tusones, entre otros muchos, llegados de pueblos cercanos, de Valladolid y Palencia, pero también desde Madrid o Cantabria. De esta manera, Villalán Rock se convierte en uno de los conciertos más veteranos del panorama nacional.