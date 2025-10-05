San Román brinda por la tradición en su V Fiesta de la Vendimia

San Román de Hornija celebra durante este fin de semana su V Fiesta de la Vendimia, un encuentro que ha llenado las calles de vecinos, ... visitantes y amantes del vino de la Denominación de Origen Toro. La cita, que se consolida año tras año, incluyó catas, cultura y un viaje al pasado, concretamente al siglo VII, a la época del rey visigodo Chindasvinto.

El pistoletazo de salida se dio el viernes con la esperada cata 'El paso del tiempo por la D.O. Toro'. El Centro Cultural acogió a medio centenar de privilegiados que, bajo la guía de Laura Hoyos y Sonia Casas, probaron distintas referencias de bodegas de la zona. A continuación, tuvo lugar la IV recreación 'El descanso de Chindasvinto y su esposa Reciberga', a cargo de Zolopotroko Teatro, cuyos actores dieron vida al rey visigodo y su corte, reviviendo así, uno de los momentos más importantes de la historia del municipio.

Las actividades organizadas para el sábado, con motivo de la Fiesta de la Vendimia, sirvieron para atraer a cientos de visitantes que pudieron disfrutar de diferentes degustaciones de productos locales. Los actos arrancaron con el ya tradicional concurso de Cestas de Vendimia y con una misa que estuvo presidida por las Reinas de este año. A continuación, se dio paso al pregón inaugural, a cargo de las Vallkirias del Pisuerga. La oferta se completó con numerosos puestos de artesanía y diferentes animaciones, juegos y espectáculos de calle.

Ya por la tarde tuvo lugar el desfile de vendimiadoras y la pisada de uvas y el baile de la Rueda de la Vendimia, con el Grupo de Jotas Valle Hornija.