El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Las Vallkirias del Pisuerga pregonando en la Fiesta de la Vendimia L.Negro

San Román brinda por la tradición en su V Fiesta de la Vendimia

Durante dos días, el municipio ha celebrado catas, recreaciones históricas y tradiciones populares

Laura Negro

Laura Negro

Valladolid

Domingo, 5 de octubre 2025, 08:52

Comenta

San Román de Hornija celebra durante este fin de semana su V Fiesta de la Vendimia, un encuentro que ha llenado las calles de vecinos, ... visitantes y amantes del vino de la Denominación de Origen Toro. La cita, que se consolida año tras año, incluyó catas, cultura y un viaje al pasado, concretamente al siglo VII, a la época del rey visigodo Chindasvinto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Denuncian un caso de acoso escolar en un colegio de Valladolid
  2. 2

    Denunciado tras matar a una vaca que arrolló con su quad en el encierro de Bolaños de Campos
  3. 3

    La «cadena de acciones» que evitó una muerte por atragantamiento en un restaurante de Tordesillas
  4. 4

    Maruja Cuéllar, la puerta siempre abierta en la Plaza Mayor de Íscar
  5. 5

    El cariñoso homenaje que los alumnos del colegio Maristas brindan a un profesor antes de su jubilación
  6. 6 Fallece a los 58 años el ex del Real Valladolid Edu Manga, el genio de las rabonas
  7. 7

    El día que Benjamín Netanyahu estuvo en Valladolid
  8. 8 La plaza Madrid, en obras durante seis semanas antes de la reapertura de Gamazo
  9. 9

    RTVE inicia la obra de su sede en la Ciudad de la Comunicación 26 años después de anunciarla
  10. 10

    20 adolescentes de menos de 15 años abortaron en Castilla y León en 2024

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla San Román brinda por la tradición en su V Fiesta de la Vendimia

San Román brinda por la tradición en su V Fiesta de la Vendimia