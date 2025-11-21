Una 'Ruta Motera de los Castillos' a favor de los niños con cáncer El objetivo de la jornada, que se celebrará este sábado 22, es recaudar fondos para apoyar la labor de la Asociación Campanill

La Diputación de Valladolid presentó este viernes la I Ruta Motera de los Castillos, un evento solidario organizado por el H.O.G. Valladolid Chapter (propietarios de Harley Davidson) en colaboración con la Asociación de Niños Oncológicos de Valladolid Campanilla. El objetivo de la ruta, que se celebrará hoy día 22, es recaudar fondos para apoyar la labor de la Asociación Campanilla, dedicada a mejorar la calidad de vida de los niños y niñas con cáncer en Valladolid y sus familias.

El restaurante Selvático, en la carretera de Rueda 232, junto al colegio Ave María, será el punto de salida y llegada, además de ser la sede de ambos colectivos.

El evento no solo busca la recaudación, sino también crear conciencia sobre el cáncer infantil y fomentar el espíritu de apoyo y solidaridad dentro de la comunidad motera.