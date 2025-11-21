El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Presentación del a jornada. EL NORTE

Una 'Ruta Motera de los Castillos' a favor de los niños con cáncer

El objetivo de la jornada, que se celebrará este sábado 22, es recaudar fondos para apoyar la labor de la Asociación Campanill

El Norte

El Norte

Valladolid

Viernes, 21 de noviembre 2025, 22:36

Comenta

La Diputación de Valladolid presentó este viernes la I Ruta Motera de los Castillos, un evento solidario organizado por el H.O.G. Valladolid Chapter (propietarios de Harley Davidson) en colaboración con la Asociación de Niños Oncológicos de Valladolid Campanilla. El objetivo de la ruta, que se celebrará hoy día 22, es recaudar fondos para apoyar la labor de la Asociación Campanilla, dedicada a mejorar la calidad de vida de los niños y niñas con cáncer en Valladolid y sus familias.

El restaurante Selvático, en la carretera de Rueda 232, junto al colegio Ave María, será el punto de salida y llegada, además de ser la sede de ambos colectivos.

El evento no solo busca la recaudación, sino también crear conciencia sobre el cáncer infantil y fomentar el espíritu de apoyo y solidaridad dentro de la comunidad motera.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  2. 2

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  3. 3 El menú casero y barato que se esconde en Delicias
  4. 4

    Consulta cuántas personas nacieron, murieron y se casaron en tu pueblo el año pasado en Valladolid
  5. 5 Itevelesa vuelve a prestar el servicio de ITV con normalidad tras restablecer la red
  6. 6 Cuatro investigados por lesionar a ovejas de una granja en las extremidades y ubres
  7. 7 Dos vinos de Valladolid, entre los diez mejores de España
  8. 8

    El Ayuntamiento corrige la información de la ZBE sobre las etiquetas que inducía a confusión
  9. 9

    Un centro municipal de 1,4 millones en Valladolid%u2026 y un calefactor de casa
  10. 10

    Asegura que tres encapuchados obligaron a su padre a sacar 400 euros de un cajero en Palencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Una 'Ruta Motera de los Castillos' a favor de los niños con cáncer

Una &#039;Ruta Motera de los Castillos&#039; a favor de los niños con cáncer