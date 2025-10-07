El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los homenajeados de este domingo en Robladillo L. Negro
Valladolid

Robladillo rinde homenaje a los héroes del fuego

Durante sus fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario, el municipio reconoce a los agricultores y a las administraciones que lucharon contra los incendios del pasado verano

Laura Negro

Laura Negro

Valladolid

Martes, 7 de octubre 2025, 18:55

Comenta

En Robladillo celebraron este fin de semana sus fiestas en honor a la Virgen del Rosario con diferentes actividades. Una de las más destacadas fue ... el reconocimiento público que el Ayuntamiento quiso hacer a todos los que este verano han luchado contra el fuego. A sus vecinos, en primer lugar, y también a las administraciones que contribuyeron a sofocar los incendios, como son la Subdelegación del Gobierno, la Junta de Castilla y León y la Diputación de Valladolid.

