Robladillo rinde homenaje a los héroes del fuego

En Robladillo celebraron este fin de semana sus fiestas en honor a la Virgen del Rosario con diferentes actividades. Una de las más destacadas fue ... el reconocimiento público que el Ayuntamiento quiso hacer a todos los que este verano han luchado contra el fuego. A sus vecinos, en primer lugar, y también a las administraciones que contribuyeron a sofocar los incendios, como son la Subdelegación del Gobierno, la Junta de Castilla y León y la Diputación de Valladolid.

Según recordó el concejal de Cultura del municipio, Raúl Alonso, este verano el fuego también rondó Robladillo hasta en tres ocasiones. «Gracias a Dios, a San Pelayo y a la Virgen del Rosario, todo quedó en un susto», recordaba. Pero aquel susto bastó para poner en marcha una cadena de solidaridad. Los agricultores del pueblo, junto a vecinos de Ciguñuela, Geria o Villán de Tordesillas, sacaron sus tractores y arados para hacer cortafuegos, conteniendo las llamas hasta que llegaron los medios de extinción de las distintas administraciones.

Por eso el homenaje de este año tenía nombres y rostros concretos. El subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, fue el primero en subir al escenario, recibiendo un cálido aplauso «por no dejar nunca de lado a los pueblos más pequeños y humildes».

En representación de la Junta de Castilla y León, tomó la palabra José María Feliz de Vargas, jefe del área de prevención y extinción de incendios forestales, que estuvo acompañado por tres compañeros de su equipo, Alberto José Díez, Rocío González y Álvaro Valverde, quienes este verano estuvieron sobre el terreno, coordinando helicópteros, motobombas y retenes.

El acto continuó con el reconocimiento a Conrado Íscar, presidente de la Diputación de Valladolid, por la labor de los bomberos provinciales y por el apoyo constante a los municipios más pequeños. «Para los pueblos, la Diputación se hace imprescindible en el día a día», destacó el concejal, recordando los planes provinciales y los talleres que animan la vida de los mayores.

Alonso aprovechó la presencia de las tres administraciones para lanzarles un mensaje: «No nos dejéis olvidados. Esa Castilla vacía no está vacía. Está llena de ganas, de proyectos, de vida. Somos tierra de oportunidades».

Los héroes del pueblo

Entre los homenajeados había más nombres propios, los de Vicente Álvarez, Fidel Hidalgo Gómez, Ángel Colomo y los Hermanos Rodríguez, que fueron recibidos con una gran ovación por parte del público. Agricultores del pueblo que arriesgaron su maquinaria, su tiempo y su integridad física para frenar el fuego. También hubo un reconocimiento especial para Dori Giralda y su familia, que cedieron el agua de su piscina para abastecer a los helicópteros durante las labores de extinción. «Todos han demostrado un amor inmenso por Robladillo», destacó Alonso.