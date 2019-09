Rioseco regula los locales de las peñas para garantizar la seguridad Desfile de las peñas en las fiestas de San Juan de este año. / M. G. M. La ordenanza recoge aspectos relacionados con la propiedad, el derecho al descanso y el consumo de alcohol MIGUEL GARCÍA MARBÁN Medina de Rioseco Miércoles, 4 septiembre 2019, 20:22

El Ayuntamiento de Medina de Rioseco ha aprobado la ordenanza reguladora de las peñas, cuyo objetivo es controlar la autorización de apertura de locales destinados a la reunión y realización de actividades de las peñas establecidas en el municipio, con la finalidad de garantizar la seguridad y salud de las personas, así como el respeto a las normas de convivencia, uso adecuado de los espacios públicos y el medio ambiente.

Este es el texto del primer artículo de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Autorización de Apertura y Funcionamiento de Peñas, que el martes aprobó el pleno del Ayuntamiento riosecano con los votos a favor del equipo de gobierno y la abstención del grupo socialista.

El portavoz popular, Rafael San José, recordó que para la elaboración de la ordenanza se había tenido en cuenta la 'Guía para reducir el consumo de alcohol' como un documento de 2016 aprobado en la Sección de la Red de Planes sobre drogas de la Junta de Castilla. San José explicó que el mismo «muestra una voluntad política pasa saber quiénes son los propietarios de los locales, quiénes son los peñista y quiénes son los responsables».

Para el portavoz popular, «la ordenanza es un primer paso como documento base que, si bien es mejorable, recoge lo puntos más evidentes». Por su parte, el portavoz socialista, Julio Galván, a pesar de manifestar el acuerdo de su grupo con la ordenanza, hizo ver que tenía que haber contado con el consenso político y de las peñas.

Según el documento aprobado, con carácter previo al inicio de su actividad, la peña deberá solicitar autorización de apertura y funcionamiento, para lo cual presentará en el Ayuntamiento solicitud conforme al modelo establecido. En el texto se expone la necesidad de que las peñas ajustarán su actividad para «evitar riesgos innecesarios y respetar el derecho al descanso y al uso digno de la vivienda y de los espacios públicos por parte las personas que no participan en las actividades de la peñas; respetar los límites de ruido conforme a la legislación vigente; no colocar emisores acústicos en las fachadas exteriores del local, ni en las correspondientes a patios interiores o similares, salvo en los casos expresamente autorizados por el Ayuntamiento y con los límites de horario que a tal efecto pudiesen establecerse, y no suministrar o vender bebidas alcohólicas ni tabaco a los menores de 18 años, quedando prohibido el consumo de bebidas alcohólicas, así como la existencia o almacenamiento de las mismas, en las peñas constituidas mayoritariamente por menores de edad», entre otros aspectos recogidos en el artículo cuarto de la ordenanza.

Plusvalía

En el pleno también se aprobó acotar la exención del impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana, la denominada Plusvalía, referida a las transmisiones de inmuebles situados en el Conjunto Histórico, con el objetivo de favorecer la rehabilitación en el casco histórico riosecano; incorporar una nueva tasa en la que se regula el consumo de agua no doméstico y equiparar la tasa al precio real de la prestación del servicio del cementerio, incorporando un nuevo servicio de grúa.

Asimismo se decidió dar luz verde a modificar los precios de prestación del servicio de instalaciones deportivas; introducir el parque Duque de Osuna como un nuevo espacio de uso público para la celebración de matrimonios civiles, y reducir el 5% el precio de la escuela infantil, entre otras aprobaciones. El portavoz del grupo de gobierno, Rafael San José, abogó en todo momento por la ley de la racionalidad del gasto público.