El río Bajoz se beneficiará con la instalación de una EDAR en Castromonte

De los muchos ríos que discurren por la provincia de Valladolid, algunos tan grandes como el Duero o el Pisuerga, junto a otros como el ... Duratón, Eresma, Cea, Sequillo o Valderaduey, solo dos tienen su nacimiento en su territorio, el Bajoz y el Hornija, que, además, lo hacen en los Montes Torozos a escasos kilómetros. Algo que sabe muy bien Castromonte, como una localidad en la que tiene el nacimiento del río Bajoz a tres kilómetros del casco urbano, en el manantial conocido como la fuente de las Panaderas.

Un ecosistema que ahora se va a beneficiar de una de las estaciones depuradoras de aguas residuales que durante 2026 va a promover la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl), adscrita a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, en la provincia de Valladolid junto a las de Almenara de Adaja, Benafarces, Berceruelo, Berrueces, Bocigas, Cabreros del Monte, Gatón de Campos, Marzales, Matilla de los Caños, Morales de Campos, Olivares de Duero, La Parrilla, Piñel de Arriba, San Pelayo, Velilla, Villaco, Villafrades de Campos, Villafuerte y Villavellid, que, con la de Fuentes de Valdepero en Palencia, contará con una inversión total de 4,78 millones de euros, cofinanciados entre la Junta de Castilla y León (40 por ciento), las diputaciones provinciales (40 por ciento) y los ayuntamientos beneficiarios (20 por ciento).

El plazo de ejecución de las obras será de 24 meses y beneficiarán a una población total de 5.103 habitantes-equivalentes. Una vez finalizadas, Somacyl asumirá su explotación y mantenimiento durante 25 años. La iniciativa se enmarca en los programas autonómicos de depuración para núcleos de entre 0 y 2.000 habitantes-equivalentes.

La EDAR de Castromonte se instalará en la parte baja de la localidad, en el margen izquierdo del río Bajoz, junto a lugar donde se lleva a cabo el vertido de aguas residuales sin ningún tipo de tratamiento, incumpliendo así la normativa vigente en materia de vertidos. La estación tendrá un presupuesto de 355.347,50 euros, de los que la Junta y la Diputación de Valladolid financiarán un 80 por ciento con una aportación cada administración de 117.470 euros, correspondiendo el resto al Ayuntamiento con 58.735 euros.

Adiós a los malos olores

El alcalde de la localidad, Heliodoro de la Iglesia, destacó que «es muy interesante contar que con estas inversiones damos un paso importante para proteger nuestro hábitat y medio ambiente, para lo que este Ayuntamiento siempre ha sido un objetivo a cumplir». El regidor también señaló que con esta estación depuradora de aguas se evitarán los malos olores que había junto al río, donde está el desagüe del pueblo. Unos malos olores que percibían los peregrinos que, tomando la bifurcación de la Santa Espina, volvían junto al río a Castromonte.

Las depuradoras, incluidas en los programas de depuración 0-500 y 500-2.000, han sido diseñadas conforme a la experiencia de la Junta de Castilla y León y siguiendo los criterios técnicos recogidos en los manuales de depuración para pequeñas poblaciones, lo que garantiza instalaciones eficientes, de bajo coste de implantación y operación. Con esta iniciativa, la Junta de Castilla y León refuerza su compromiso con la sostenibilidad ambiental, la modernización de las infraestructuras hidráulicas y la mejora de la calidad de vida en el medio rural. Los programas de depuración para pequeños municipios contribuyen a garantizar el cumplimiento de las normativas europeas en materia de tratamiento de aguas residuales y a promover un desarrollo territorial más equilibrado, especialmente en las zonas con menor densidad poblacional.

El río Bajoz, tras nacer junto a Castromonte en la fuente de las Panaderas, dando lugar al valle de San Andrés, discurre hasta la provincia de Zamora, donde, después de algo más de 50 kilómetros, confluye con el río Hornija antes de desembocar en el Duero. El río también es conocido por el embalse de la Santa Espina, una presa construida en los años 50 para regar los campos de cultivo en una zona de gran belleza paisajística muy solicitada por senderistas y cicloturistas, siendo además un coto de pesca y reserva de agua para las aves. Conocer el río Bajoz y su entorno es desmentir la idea de una Castilla plana, ocre y seca. El viajero se encuentra con un oasis lleno de bellos y verdes pasajes que dan lugar a distintas rutas de senderismo.