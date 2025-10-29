El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La EDAR se construirá junto al río Bajoz a su paso por Castromonte El Norte
Valladolid

El río Bajoz se beneficiará con la instalación de una EDAR en Castromonte

La Junta promoverá esta estación depuradora de aguas residuales durante 2026 junto a la de otros 19 pueblos de la provincia de Valladolid

Miguel García Marbán

Miguel García Marbán

Valladolid

Miércoles, 29 de octubre 2025, 14:41

Comenta

De los muchos ríos que discurren por la provincia de Valladolid, algunos tan grandes como el Duero o el Pisuerga, junto a otros como el ... Duratón, Eresma, Cea, Sequillo o Valderaduey, solo dos tienen su nacimiento en su territorio, el Bajoz y el Hornija, que, además, lo hacen en los Montes Torozos a escasos kilómetros. Algo que sabe muy bien Castromonte, como una localidad en la que tiene el nacimiento del río Bajoz a tres kilómetros del casco urbano, en el manantial conocido como la fuente de las Panaderas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Calendario Laboral 2026 en España: festivos nacionales y locales en Castilla y León
  2. 2

    Las compañías programan casi 50.000 plazas en el aeropuerto de Valladolid para esta temporada de invierno
  3. 3 El Supremo confirma la anulación de la ordenanza que suprimió carriles bus y bici en Valladolid
  4. 4 Muere la actriz Esther Uria a los 55 años
  5. 5

    Renault no prevé coches nuevos para Valladolid y Palencia «a día de hoy» y pide más flexibilidad y ajustar costes salariales
  6. 6 «Oti se hacía querer, siempre con una sonrisa»
  7. 7

    La casa de los cadáveres de Valladolid
  8. 8

    El ADN confirma que el cuerpo hallado en el PRAE es el del exmilitar desaparecido durante tres meses
  9. 9

    Aprobada la urbanización de las calles para 682 pisos junto al Zambrana, el 70% de VPO
  10. 10

    La Policía refuerza la vigilancia en Parquesol y Villa de Prado tras «varios avisos» por la presencia de un exhibicionista

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El río Bajoz se beneficiará con la instalación de una EDAR en Castromonte

El río Bajoz se beneficiará con la instalación de una EDAR en Castromonte