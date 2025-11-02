Retenciones por una cadena de colisiones en la A-62 entre Geria y Tordesillas Un hombre de 45 años ha resultado herido

Los conductores que circulan a estas horas, las ocho de la tarde del domingo, por la A-62 sufren retenciones de tráfico como consecuencia de un accidente múltiple producido en sentido Valladolid.

Según informa el servicio de Emergencias 112, han tenido constancia «de varias colisiones por alcance entre los kilómetros 139 y 145 de la A-62, en los términos de Geria y Tordesillas», en el sentido de circulación hacia la capital.

«Tan sólo en uno de los alcances han solicitado asistencia sanitaria para atender a un varón de 45 años que se queja del cuello». Emergencias ha trasladado la información a la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid, así como al servicio sanitario de Sacyl, que ha enviado una ambulancia.

