El restaurante The Dolphin's Tavern se alza con el Visado de Oro en Íscar

El restaurante The Dolphin's Tavern se ha proclamado ganador del Visado de Oro en la nueva edición del Visado Gastronómico de Íscar, celebrada durante ... el pasado fin de semana.

El evento, organizado por el Ayuntamiento de Íscar, en colaboración con la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Valladolid y su Escuela Internacional de Cocina, la Diputación de Valladolid, su Patronato de Turismo y Alimentos de Valladolid, volvió a llenar de ambiente, aromas y sabor las calles y establecimientos de la localidad.

En total, seis establecimientos iscarienses compitieron por los tres galardones principales del certamen, que reconocen la creatividad, la presentación , la técnica y la conexión con el público de las tapas participantes.

El acto de entrega de premios tuvo lugar el lunes por la noche en el Ayuntamiento de Íscar, con la presencia del alcalde José Andrés Sanz; el vicepresidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Valladolid, Javier Labarga; y la directora de la Cámara de Comercio y de la Escuela Internacional de Cocina de Valladolid, Marta Gutiérrez.

El Visado de Oro, dotado con 1.300 euros, trofeo y diploma, fue entregado por el alcalde José Andrés Sanz al establecimiento The Dolphin's Tavern, gran vencedor de esta edición.

El Visado de Plata, con 700 euros, trofeo y diploma, fue para el bar Travieso, entregado por Javier Labarga, mientras que el Visado Popular, concedido por votación del público, recayó en el bar Kilombo, con 93 votos, que recibió su premio —de 400 euros, trofeo y diploma— de manos de Marta Gutiérrez.

Además, los consumidores también fueron protagonistas, ya que optaban a diversos premios por su participación en el recorrido gastronómico. Se sortearon cuatro premios en metálico de 100 euros, así como dos cursos de cocina para entusiastas, valorados en 65 euros.

El premio «instagramer», de 100 euros para la mejor publicación en redes sociales con la mención @visadogastronomicoiscar y el hashtag #visadogastronómico25, se dará a conocer mañana.

Antes de la entrega, los miembros de la mesa intervinieron con unas palabras en reconocimiento al esfuerzo del sector hostelero local.

El alcalde destacó que el Visado Gastronómico «ha llenado las calles, bares y restaurantes de aromas, sabores y alegría», subrayando que el objetivo del Ayuntamiento con esta iniciativa es «impulsar la gastronomía local». Aprovechó además para felicitar y agradecer a los participantes «su esfuerzo, pasión y dedicación, que nos han hecho disfrutar de un fin de semana fantástico», destacando «el afán por superarse año tras año y ofrecer, además de un bocado gastronómico, también alegría».

Falta de mano de obra

Por su parte, Javier Labarga puso en valor el papel social y económico de los bares en los pueblos, afirmando que «los bares dan una actividad social importantísima; son el lugar donde se conoce y se saluda la gente a diario». También quiso lanzar una reflexión sobre el sector hostelero, recordando que «es un negocio que requiere trabajo y gestión, pero también puede ser muy rentable», y alertó de la falta de mano de obra en el sector: «Ahora mismo a un camarero se le rifan», señaló.

La directora de la Escuela Internacional de Cocina, Marta Gutiérrez, resaltó la ilusión y el empeño de los hosteleros iscarienses: «Para el jurado ha sido una satisfacción comprobar cómo los establecimientos siguen luchando y poniendo todo su empeño; esa es también una de nuestras finalidades como escuela».

Gutiérrez animó además a los profesionales a «seguir formándose, probando e innovando, porque descubrir nuevas cosas siempre ayuda a crecer y a mantener vivos los negocios».

Durante el acto, la directora comentó también la tapa más arriesgada del certamen, destacando una propuesta «muy valiente, que combinaba arroz, liebre y una espuma en una reinterpretación moderna de un plato castellano de caza».

Tanto Gutiérrez como Labarga ofrecieron un consejo a los futuros hosteleros: la primera insistió en «mantener la ilusión y seguir aprendiendo cada día», mientras que Labarga recordó la importancia de «conocer la gestión empresarial y el negocio además de dominar la técnica culinaria».

La jornada concluyó con una degustación de las tapas participantes, donde los asistentes pudieron disfrutar una vez más de las elaboraciones que han convertido el Visado Gastronómico de Íscar 2025 en todo un éxito.