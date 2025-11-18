CC OO registró en 2024 diez casos por acoso sexual laboral en centros de trabajo de la provincia

Al menos diez trabajadoras acudieron a CC OO para denunciar o asesorarse sobre situaciones de acoso sexual o por razón de sexo en los centros ... de trabajo de Valladolid durante el 2024, tanto de empresas públicas como privadas. Una cifra que a junio de este año ya ascendía a seis casos. A nivel autonómico, se denunciaron ante el sindicato 45 casos, superados también durante el primer semestre de 2025, con 47. Unos datos que revelan un «crecimiento exponencial» del número de denuncias, «sobre todo en lo referente al acoso sexual», que desde el sindicato vinculan a una mayor valentía a la hora de denunciarlo.

«No es que ahora haya más, es que ahora las mujeres se atreven a denunciarlo», ha apuntado Elena Pinilla, coordinadora autonómica del servicio de Asesoramiento en Igualdad de CC OO, que ha acompañado a la secretaria de Mujeres, Políticas Sociales, Vivienda y Movimientos Sociales, Yolanda Martín, durante la presentación de una campaña para identificar micromachismos y de una guía confederal sobre recursos y derechos de las víctimas de violencia de género en el ámbito laboral, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia sobre la Mujer, que se conmemora el próximo martes 25 de noviembre.

Pese al incremento de las denuncias, lamentan que la mayoría de estos casos «siguen estando ocultos y ocultados». Estadísticamente, en 2024, supusieron un 3,5% de todos los delitos contra la libertad sexual (763 en toda España). Mientras que la última encuesta europea de Violencia de Género, del año 2022, apunta a que el 24,8% de mujeres residentes en España de entre 16 y 74 años «han sufrido acoso sexual en el trabajo en algún momento de su vida», según han detallado en rueda de prensa.

Ante esta situación, Pinilla ha lamentado que «la gran mayoría de empresas» carezcan de «procedimientos específicos para dar cauce a las denuncias sobre estas conductas», lo que supone un «gran calvario para las mujeres». Un mecanismo de obligado cumplimiento en aquellas empresas con más de 50 empleados, según recoge la Ley de garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como ley del solo sí es sí, que, pese a disponer del mecanismo, no lo están aplicando de manera correcta. En este sentido, ha denunciado la existencia de «trabas burocráticas» para que las denuncias por acoso «no sigan adelante», con especial incidencia en la Administración Pública.

«Exigimos la aprobación de la nueva ley de violencia de género para no perder la gran oportunidad de ser punta de lanza de estas políticas» Yolanda Martín Secretaria de Mujeres de CC OO

Por su parte Martín, secretaria de Mujeres, denunció la «inacción» del Gobierno regional, que no ha aprobado la nueva ley de violencia de género, cuyo texto, que introducía nuevos conceptos sobre violencia vicaria o digital, fue negociado «dentro del diálogo social» y que fue «refrendado por una gran cantidad de asociaciones feministas», ha quedado guardado en un cajón desde 2021. «Exigimos su aprobación y publicación para no perder la gran oportunidad de ser punta de lanza de las políticas contra la violencia de género», ha exhortado, ante la necesidad de afrontar una violencia que ha calificado de »abrumadora« pese a »los avances normativos«.

Advirtiendo además del impacto que está teniendo el «negacionismo de la ultraderecha» y que ha supuesto un retroceso de las políticas públicas en esta materia, lo que atenta contra los derechos de las mujeres. Sobre la labor del sindicato, la secretaria de Mujeres ha remarcado la formación continua a sus representantes sindicales para que cuenten con «recursos y capacidad de respuesta» frente a situaciones en la que sea necesario garantizar la protección de las mujeres, promoviendo espacios seguros.

Derechos de las víctimas

En este sentido, con motivo del 25N, han actualizado una guía dirigida a los representantes sindicales para garantizar la protección de las víctimas en el entorno laboral. No solo frente a las posibles situaciones de acoso en los centros de trabajo, en las que el protocolo obliga a la intermediación de un miembro del comité legitimado para estar en la comisión de igualdad.

Las víctimas de la violencia machista en el ámbito de la pareja o expareja también son asesoradas respecto a sus derechos laborales específicos. «Se les informa de todas las posibilidades, desde una reducción de jornada, flexibilidad horaria o un cambio de centro de trabajo en aquellas empresas donde sea posible», ha detallado.