Elena Pinilla y Yolanda Martín, delegada de Asesoramiento en Igualdad y secretaria de Mujeres de CC OO en la comunidad, durante una rueda de prensa este martes. Eduardo Margareto (Ical)
Valladolid

CC OO registró en 2024 diez casos por acoso sexual laboral en centros de trabajo de la provincia

Desde el sindicato alertan de que la mayoría de empresas de la región carecen de protocolos para denunciar estas situaciones y de la existencia de «trabas burocráticas» para su aplicación en aquellas que sí lo tienen

Jenifer Santarén

Jenifer Santarén

Valladolid

Martes, 18 de noviembre 2025, 15:28

Comenta

Al menos diez trabajadoras acudieron a CC OO para denunciar o asesorarse sobre situaciones de acoso sexual o por razón de sexo en los centros ... de trabajo de Valladolid durante el 2024, tanto de empresas públicas como privadas. Una cifra que a junio de este año ya ascendía a seis casos. A nivel autonómico, se denunciaron ante el sindicato 45 casos, superados también durante el primer semestre de 2025, con 47. Unos datos que revelan un «crecimiento exponencial» del número de denuncias, «sobre todo en lo referente al acoso sexual», que desde el sindicato vinculan a una mayor valentía a la hora de denunciarlo.

