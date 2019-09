Raúl Arreal 'Cepi' se impone en el concurso de cortes de Laguna 'Cepi' realiza uno de sus característicos saltos con las manos en los bolsillos. / SANTIAGO BERMEJO. El palentino se ganó al jurado y al público con sus espectaculares saltos y tirabuzones, algunos de ellos con las manos en los bolsillos JESÚS NIETO Laguna de Duero Martes, 10 septiembre 2019, 13:47

Ya desde la fase clasificatoria se le veía como un claro favorito. Raúl Arreal 'Cepi', segundo en saltar al ruedo (formaba parte del primer grupo), ganó ayer el concurso de cortes de Laguna de Duero al imponerse en la final al salmantino Iván González, que fue segundo; a José Manuel Medina 'Zorrillo', tercero ayer y que venía de proclamarse campeón de la Liga de Corte Puro en Valladolid y Jonathan Estébanez 'El Peta', que fue cuarto.

'Cepi' cautivó a un público que no dejó de ovacionar cada uno de sus saltos; mortales, tirabuzón… En la fase final, ajustó tanto uno de sus saltos que hubo contacto entre el lomo del novillo y la espalda del recortador. Pero sus compañeros de grupo no se quedaban atrás. Y tanto Iván González, también aplaudido por sus tirabuzones, como 'Zorrillo', con unos cortes extremadamente apurados y que el público supo reconocer, y Peta, no cejaron en su empeño de hacerse con el concurso. Fue de destacar el salto a corta distancia de Iván González junto a las tablas.

Con casi tres cuartos de entrada, el de ayer fue un concurso muy entretenido para los aficionados al toreo a cuerpo limpio con unos novillos muy nobles y que dieron mucho juego: los de la fase clasificatoria de El Cahoso y el de la final de la ganadería de José Luis Iniesta. Tan solo el tercero de la tarde se mostró algo reservó y con el que los recortadores tuvieron que emplearse a fondo para que entrara al corte.

El sorteo quiso que en el primer grupo se enfrentaran a 'Cepi', César Ramos, Iván Gallego y Javier Manso 'Balotelli'. El novillo de El Cahoso resultó muy noble y los recortadores no tuvieron dificultad para llevarle de un burladero a otro y sin que dejara de embestir.

En el segundo grupo, además de Jonathan Estébanez 'El Peta', también competía el recortador local, muy ovacionado en cada una de sus actuaciones, Isma Viana, así como Javi Daganzo y Jonathan Castaño. 'Peta se ganó el pase a la final con cortes muy ajustados y puros que arrancaron fuertes ovaciones del público. Javi Daganzo se quitó en la tercera ronda la espinita de las dos primeras que no fueron todo lo bien que él mismo se exige.

Santi Conde, Iván González, Héctor Cabano y Fran Leguiche formaban el tercer grupo. Leguiche intentó en la primera ronda hacer un quiebro de rodilla, pero tuvo que desistir, aunque en su segundo intento lo logra para su propia satisfacción y la del público. Santi Conde sorprendió con un sensacional salto mortal e Iván González también clavó unos saltos espectaculares. A este grupo le tocó el novillo más reservón.

Mientras el jurado deliberaba el nombre de los recortadores que pasarían a la final, la empresa ofreció saltar al ruedo con una vaquilla un grupo de jóvenes promesas del recorte: los laguneros Iván Hernández 'Chimenea' y Raúl Herguedas, el de Tudela de Duero Dani Palencia y Sergio Ojeda, de La Cistérniga. Aunque no se trataba de una competición, los mozos no defraudaron con una vaquilla muy noble que incluso revolcó a 'Chimenea', que fue a juicio del jurado el mejor de todos ellos y le obsequió con una placa y la posibilidad de incluirle en el cartel de otras plazas.