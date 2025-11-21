Más de 30 quitanieves vigilarán las carreteras nacionales de Valladolid durante el invierno La provincia cuenta con siete depósitos y 14 silos con capacidad para almacenar 5.700 toneladas de sal sólida y 289.000 litros de salmuera

La provincia de Valladolid cuenta con 33 máquinas quitanieves, siete depósitos y 14 silos con capacidad para almacenar 5.700 toneladas de sal sólida y 289.000 litros de salmuera, que se fabrica en las siete plantas repartidas por la provincia, para hacer frente a las dificultades que puedan surgir en los 736 kilómetros de carreteras de la red estatal en la provincia -442 de autovía y 294 de carretera convencional- por presencia de hielo, nieve y otros fenómenos meteorológicos adversos. Así lo ha puesto de manifiesto hoy el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, quien ha presidido la reunión de coordinación de la Campaña de Vialidad Invernal 2025-2026 en la Red de Carreteras del Estado en la provincia.

Canales ha agradecido el trabajo de todas las personas que apoyarán esta campaña invernal, conductores de máquinas quitanieves y otros vehículos de apoyo, mecánicos, personal de comunicaciones, de la DGT, de la Demarcación Occidental de Carreteras, Guardia Civil, Agrupación de Tráfico, Protección Civil, Aemet, la UME, en caso de ser necesario, «para evitar a los ciudadanos todas las dificultades que sea posible evitar y, en caso de la situación se complique, que sepan que cuentan con la asistencia que necesiten para atravesarla y salir de ella, en el menor tiempo posible».

Con todo, a pesar de los medios materiales y humanos que el Gobierno de España pone a disposición de las personas, el subdelegado ha recordado que «la responsabilidad, la previsión, la prudencia y la colaboración de los ciudadanos son esenciales para que todos podamos circular lo mejor posible y evitar males mayores en estas situaciones». «Antes de coger el coche es imprescindible informarse, conocer las previsiones, asegurarse de llevar lo necesario en el coche, de conocer las mejores alternativas en caso de no poder posponer el desplazamiento y las recomendaciones de seguridad que nadie puede pasar por alto» ha insistido Jacinto Canales.

El subdelegado del Gobierno ha incidido también en que «la coordinación entre las distintas Administraciones Públicas es esencial para garantizar la seguridad de todos en la carretera, aún en las condiciones más adversas»,

Previsión

Además de los medios señalados, Valladolid cuenta con 34 estaciones meteorológicas -dos móviles y 32 fijas- de la Demarcación de Carreteras y de la DGT para hacer los pronósticos del tiempo y poder prever las situaciones y actuar en caso necesario. AEMET cuenta con otras 8 estaciones meteorológicas más en la provincia de Valladolid.

La provincia dispone también de un sistema automático de aspersión de fundentes en el N-601 en el término municipal de Olmedo y en la A-62, en el término municipal de Tordesillas.

En torno a 120 personas del área de Conservación y Explotación de la Demarcación de Carreteras del Estado trabajan en este dispositivo en la provincia de Valladolid. A los medios propios de la Demarcación de Carreteras se suman los de las empresas adjudicatarias del servicio de mantenimiento en cada uno de los cuatro sectores de conservación de las vías de titularidad estatal en la provincia.

Puntos de especial atención

Las previsiones de la DGT en la provincia de Valladolid sobre posibles puntos conflictivos en caso de nevadas, apuntan a una especial atención, en la A-6, entre Mota del Marqués y Villardefrades, con el Alto de Almaraz, y entre el límite con la provincia de Ávila y Ataquines, así como en las variantes de Tordesillas y Medina del Campo. En la A-62, requiere especial atención la variante de Tordesillas, la Ronda Oeste de Valladolid y el tramo comprendido entre Sieteiglesias de Trabancos y Alaejos. En la N-601 el trayecto Valladolid-Villanubla-La Mudarra-Medina de Rioseco, así como el tramo entre el límite de la provincia de Segovia y Mojados. Finalmente, en la N-122, el tramo entre Quintanilla y el límite con la provincia de Burgos.

En cada uno de los cuatro sectores de conservación de carreteras de Valladolid -en Boecillo, Medina de Rioseco, Tordesillas y Simancas-, se ha previsto la posible ubicación de un Puesto de Mando Avanzado, en caso de que fuera necesario.

Estacionamiento y embolsamiento

Por otra parte, para facilitar y hacer más operativo el establecimiento de las restricciones a la circulación, Valladolid cuenta con 39 lugares para estacionamiento y embolsamiento de vehículos. En ellos, podrán estacionar de manera ordenada los vehículos que tengan restringida su circulación temporalmente en situaciones de nevada, con capacidad para hasta 3.810 vehículos.

Por último, la provincia cuenta con aparcamiento de emergencia de vialidad invernal con capacidad para 200 vehículos pesados en el punto kilométrico 179 de la A-6 en Tordesillas.

En la reunión, se han repasado todos los factores del dispositivo especial que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha diseñado y ya está activado desde el 1 de noviembre hasta el 30 abril de 2026, con motivo de la temporada de invierno, y garantizar que la red viaria de titularidad estatal presente las mejores condiciones de seguridad y uso cuando se vea afectada por nieve, hielo u otros fenómenos meteorológicos adversos significativos.

Junto al subdelegado, que preside este órgano de coordinación provincial, en esta comisión han participado los responsables de la Demarcación Occidental de Carreteras, de la Guardia Civil -especialmente del Sector de Tráfico-, de la Policía Nacional, de la Dirección General de Tráfico (DGT), de Protección Civil y de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).