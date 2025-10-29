El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Encierro de Zaratán celebrado el mes de junio. Mar García

Un pueblo de Valladolid aplaza los festejos taurinos de este fin de semana por la dermatosis nodular contagiosa

«Los aplazamos porque lo primero es la salud», afirma el alcalde de Zaratán, Roberto Migallón

Marco Alonso

Marco Alonso

Valladolid

Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:52

Comenta

El Ayuntamiento de Zaratán ha tomado la decisión de aplazar los festejos taurinos populares que tenía previstos para este fin de semana con motivo de ... la Fiesta de la Salchicha. El aplazamiento está motivado por la Resolución de 23 de octubre de 2025, de la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera, por la que se adoptan medidas cautelares para prevenir la expansión de la dermatosis nodular contagiosa detectada en distintos puntos del país.

