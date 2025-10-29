Un pueblo de Valladolid aplaza los festejos taurinos de este fin de semana por la dermatosis nodular contagiosa
«Los aplazamos porque lo primero es la salud», afirma el alcalde de Zaratán, Roberto Migallón
Valladolid
Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:52
El Ayuntamiento de Zaratán ha tomado la decisión de aplazar los festejos taurinos populares que tenía previstos para este fin de semana con motivo de ... la Fiesta de la Salchicha. El aplazamiento está motivado por la Resolución de 23 de octubre de 2025, de la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera, por la que se adoptan medidas cautelares para prevenir la expansión de la dermatosis nodular contagiosa detectada en distintos puntos del país.
Esta resolución ha llevado a suspender todas las ferias, concursos, certámenes, subastas, romerías, mercados y cualquier evento o concentración de animales en Castilla y León, por lo que el Ayuntamiento de Zaratán ha decidido aplazar la suelta del Novillo de la Salchicha y de una vaca prevista para el sábado y los encierros de un novillo y una vaca y el de 'minibueyes' programados para el domingo.
«Lo aplazamos porque lo primero es la salud», ha explicado el alcalde de Zaratán, Roberto Migallón, quien destaca que estos aplazamientos no afectan al resto de actividades previstas, como las actuaciones musicales, los talleres o la esperada degustación de sopa castellana del domingo a las 13:30 en el polideportivo.
Desde el Ayuntamiento se recalca que esta medida es un aplazamiento de los festejos taurinos, aunque por ahora no se ha anunciado la fecha en la que los aficionados taurinos podrán disfrutar de las sueltas pospuestas. «El objetivo es buscar una alternativa en otro momento, pero por ahora no podemos asegurar fechas ni que se vaya a poder realizar porque no sabemos la evolución de esta epidemia», explica el alcalde.
Traspinedo, a la espera
La agenda de festejos taurinos populares de la provincia de Valladolid tiene su próxima cita en Traspinedo el fin de semana del 15 y 16 de noviembre. Estos festejos ya se tuvieron que posponer una semana ante la «imposibilidad de cumplir los plazos burocráticos» para los toros y el alcalde, Francisco Javier Fernández, de la agrupación independiente Vecinos Por Traspinedo (VPT), no oculta que una gran incógnita planea sobre su celebración por culpa de la expansión de la dermatosis nodular contagiosa. «Dependemos de la evolución de la enfermedad y de los dictámenes de la Junta de Castilla y León», indica el regidor.
