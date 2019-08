El PSOE nombrará a su portavoz en la Diputación de Valladolid a finales de agosto Reunión de la Ejecutiva Provincial del PSOE en la que se aprobó la lista para la Diputación. / G. Villamil El edil de Simancas Francisco Ferreira anticipa que optará al cargo y ya tiene el apoyo de «algún compañero» EVA ESTEBAN Valladolid Jueves, 8 agosto 2019, 09:38

La situación está «bloqueada». Enquistada. Es agosto y la Diputación de Valladolid está prácticamente «parada». No se celebran comisiones y, además, según afirma el portavoz adjunto primero del Partido Socialista en la institución provincial, Pedro Pablo Santamaría, «la mayoría de compañeros se han tomado unos días de vacaciones». Por ello, no será hasta la última semana de agosto cuando los diez diputados socialistas decidan quién quieren que sea su portavoz, su voz en el hemiciclo, que ejerza las funciones que la secretaria provincial del partido, Teresa López, venía desempeñando. A partir del 26 de agosto se reunirán en la sede ubicada en la calle Santa Lucía para «organizar el curso político» y, aquellos que quieran, comuniquen a sus compañeros su intención de suceder a la exalcaldesa de Medina del Campo en la portavocía. El procedimiento, cuenta Santamaría, es «simple»: «el que se quiera postular, lo hace, y elegimos mediante una mayoría simple entre los que se han presentado», argumenta.

La ruleta de nombres ha comenzado a girar. Desde ahora y hasta finales de mes –«como mucho principios de septiembre», subraya Santamaría–, momento en el que está previsto que se conozca al nuevo portavoz socialista en la Diputación, no dejarán de sonar nombres para suplir a López. El portavoz adjunto primero lo sabe. Es conocedor de que hay compañeros que ya han anticipado su postura, si quieren desempeñar o no un cargo que tiene una retribución económica de 60.348,28 euros. «Sonar pueden sonar todos. Seguro que en algún momento a los diez diputados nos colocan como portavoces, pero todavía no se ha hablado nada y hasta que no se celebre la reunión no lo sabremos», sostiene. Santamaría, que por su puesto actual percibirá, al igual que el resto de portavoces primeros adjuntos, una cuantía de 42.888,58 euros, asegura que no se ha «parado a pensar» si se presentará. «No, no, no. Todavía no lo sé, es pronto», insiste.

«No se ha hablado nada»

Esa primera toma de contacto entre los socialistas después del parón veraniego servirá también para que la alcaldesa de Rueda, Dolores Mayo, comience a desempeñar, aunque no oficialmente, las tareas de diputada como sustituta de Teresa López. La exportavoz comunicó su renuncia el pasado 31 de julio, pero hasta el 6 de septiembre, cuando se informe al pleno, la Diputación no lo tramitará. Así, está previsto que Mayo, primera suplente en las listas de la zona de Medina del Campo, tome posesión el 27 de ese mismo mes.

Mayo, que asegura desconocer la postura existente entre sus compañeros de cara a la elección del nuevo portavoz –«no se ha hablado nada de eso», afirma–, avanza que no se postulará para sustituir «a nadie». «No me he postulado ni voy a hacerlo. No es mi intención». No obstante, reconoce que, en el caso de que los diputados «decidieran» que fuera ella la representante, «iría a por ello». «Tendría que ser algo unánime», explica.

Uno de los diputados que ha confirmado que presentará su candidatura es Francisco Ferreira, concejal socialista en Simancas, otro de los nombres que habían sonado en los últimos días. «Es algo que me hace mucha ilusión. Tenemos un grupo majo, muy válido, y creo que podemos hacer cosas muy buenas por la provincia», indica. Ya ha recibido el apoyo de «algún compañero», pero desconoce si alguno más hará lo propio. «Si salgo bien, pero tampoco me va la vide en ello», explica.