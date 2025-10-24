El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un agente frente a la Comisaría de Policía Nacional en Medina del Campo. El Norte

A prisión dos hombres por atacar, amenazar de muerte y robar a otros en Medina

Sustrajeron dos teléfonos móviles, una cartera con documentación personal y 350 euros en efectivo

El Norte

El Norte

Valladolid

Viernes, 24 de octubre 2025, 15:08

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado miércoles en Medina del Campo a dos individuos como presuntos autores de un delito de robo con violencia y lesiones del que dos hombres fueron víctimas, ocasionándoles lesiones de diversa consideración.

Según la denuncia interpuesta en la Comisaría de Policía Nacional de Medina del Campo, los hechos ocurrieron cuando las víctimas, tras abandonar un establecimiento hostelero, fueron abordadas en la vía pública por cuatro individuos. Dos de ellos iniciaron una agresión física que incluyó golpes y amenazas de muerte, llegando a utilizar una botella de vidrio como arma. Durante el ataque, los agresores sustrajeron dos teléfonos móviles, una cartera con documentación personal y 350 euros en efectivo. Las víctimas precisaron atención médica a consecuencia de las lesiones sufridas.

A las 11:15 horas del mismo día, agentes de Policía Nacional procedieron a la detención de uno de los presuntos autores en la avenida Valladolid. El individuo, al percatarse de la presencia policial, emprendió la huida a pie, siendo interceptado tras una breve persecución. Durante el cacheo superficial, se le intervino una piedra de color marrón, presumiblemente hachís, por lo que se levantó acta correspondiente. El detenido opuso gran resistencia durante su arresto.

Numerosos incidentes

En la tarde del 22 de octubre, se logró localizar y detener al segundo implicado en los hechos. Ambos individuos fueron trasladados a dependencias policiales para la instrucción del atestado. Cabe destacar que desde que fijaron su residencia en Medina del Campo -uno de ellos en abril de 2025 y el otro desde 2022- ambos han protagonizado múltiples intervenciones policiales motivadas por diversos delitos e infracciones, cuya frecuencia ha ido en aumento, generando un impacto negativo en la convivencia y la seguridad ciudadana.

En la mañana de este viernes han sido puestos a disposición de la autoridad judicial, que ha determinado su inmediato ingreso en prisión.

