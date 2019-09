La Policía de Peñafiel estrena chalecos antiarmas blancas El alcalde, Elías Arranz, y el concejal de Seguridad de Peñafiel, Tomás Veganzones, con varios agentes durante la presentación de los nuevos chalecos. / A. O. El alcalde, Elías Arranz, afirma que la intención es mejorar las condiciones laborales e incrementar el número de agentes AGAPITO OJOSNEGROS LÁZARO Domingo, 1 septiembre 2019, 18:30

Es un chaleco anticuchillo y antipunzante, «el mejor dentro de los distintos tipos para su protección en el caso de que se tengan que enfrentar a un conflicto». Los agentes de la Policía Local de Peñafiel cuentan con un nuevo complemento de seguridad, medios de «vital importancia para su trabajo diario», según aseguró el concejal de Seguridad, Tomás Veganzones. De esta forma, el nuevo equipo de gobierno se reafirma en su intención de mejorar las condiciones laborales de los agentes que ahora conforman la plantilla. Lo principal, dice, es «cumplir el compromiso adquirido con los policías de que tengan unas dotaciones y equipamiento acorde a los tiempos en los que vivimos». «Creemos que un chaleco de este tipo es ideal para el buen desarrollo de su trabajo, pensando en su seguridad y en su integridad física», continuó el edil. Asimismo, con esta adquisición se responde a una vieja petición de los agentes, que llevan años demandando este elemento de seguridad. El propio alcalde, Elías Arranz, incidió en que los agentes «llevan diez años esperando, y en dos meses hemos conseguido tenerlos».

El primer pedido ha sido de cinco unidades, una por cada agente en servicio en estos momentos. No obstante, el Consistorio pretende lograr una plantilla de policías acorde a las necesidades del municipio, que sería de ocho agentes y un jefe de Policía. En este sentido, la intención de los gestores municipales es mejorar sus condiciones laborales para que la plaza sea «atractiva». «Entendemos que para su desarrollo profesional puedan elegir otro lugar para ese fin, pero si lo hacen que no sea porque el Ayuntamiento de Peñafiel no pone los medios básicos y necesarios que tienen que tener para su día a día», argumenta Veganzones.

En relación a esta cuestión, el alcalde justifica que «avanzamos en lo que decimos, en la seguridad, algo primordial para el presente equipo de gobierno, para disminuir cualquier riesgo en cualquiera de los ámbitos que sean de nuestra competencia», prosigue.

«Handicap» de la distancia

Respecto a la idea de consolidar la plantilla, Arranz cree que «para que alguien se quede en un puesto de trabajo en Peñafiel, donde tenemos el handicap de la distancia con Valladolid», es «esencial que la gente vea que aquí se trabaja bien, se trabaja a gusto», pues estas situaciones «contribuirán a hacer más atractivo el puesto de trabajo para que la gente se quede». Asimismo, considera «muy importante» las retribuciones de los policías, aunque defiende que «no sean el único elemento para fidelizar al trabajador«. «Si estás a gusto no te planteas cambiar porque no sabes si vas a ir a mejor o a peor destino, de ahí que hagamos este tipo de acciones».

Otro de los objetivos del nuevo equipo de gobierno es consolidar la plaza de Secretaría después de un mandato, en el que este puesto ha sido ocupado por distintos funcionarios sin conseguir que se cubriera de forma permanente. Ahora, después de cuatro meses, desde hace unos días un nuevo secretario ocupa la plaza con expectativas de que la ocupe durante largo plazo.