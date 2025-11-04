El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pleno del Ayuntamiento de Medina de Rioseco en el que se aprobó el presupuesto de 2026 El Norte

El Ayuntamiento de Rioseco da luz verde para 2026 a un presupuesto de 6,47 millones

En la misma sesión, el pleno aprobó nombrar alcaldesa perpetua a la Virgen de Castilviejo, patrona de la localidad

Miguel García Marbán

Miguel García Marbán

Valladolid

Martes, 4 de noviembre 2025, 22:31

Comenta

El pleno del Ayuntamiento de Medina de Rioseco dio luz verde este martes, con los votos a favor de PP y en contra de PSOE, ... a las cuentas generales para el ejercicio 2026, que superan los 6,47millones de euros y «ello congelando impuestos y con una previsión de bajada de la tensión impositiva indirecta del 25 por ciento», según se ha comunicado desde el Consistorio, en el que se señala que se trata de «un presupuesto que mantiene el rigor, la credibilidad, los principios de responsabilidad y cumplimiento de las normativas de aplicación y que da estabilidad a los numerosos servicios municipales».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    A la venta un chalé con okupas por 107.000 euros que incluye el desalojo en el precio
  2. 2 Encuentran el cadáver de un hombre con los genitales desmembrados en un pueblo de León
  3. 3 Alerta alimentaria por la presencia de un componente cancerígeno en unos frutos secos
  4. 4

    Así será la Ciudad de la Justicia que Valladolid estrenará en 2029
  5. 5 Descubre cuánto se ha pagado por 300 botellas de Vega Sicilia en una subasta en Suiza
  6. 6

    El chalé de la familia Aragón en el paseo de España
  7. 7

    La demolición interior del hotel Felipe IV para su rehabilitación crea un angosto túnel para peatones en Gamazo
  8. 8 La Policía Local recoge una culebra que una mujer encontró entre sus sábanas
  9. 9 Búscate en la grada del estadio José Zorrilla
  10. 10

    Así será La Claretería: sidrería al estilo vasco, pero con productos de Palencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Ayuntamiento de Rioseco da luz verde para 2026 a un presupuesto de 6,47 millones

El Ayuntamiento de Rioseco da luz verde para 2026 a un presupuesto de 6,47 millones