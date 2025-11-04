El Ayuntamiento de Rioseco da luz verde para 2026 a un presupuesto de 6,47 millones

El pleno del Ayuntamiento de Medina de Rioseco dio luz verde este martes, con los votos a favor de PP y en contra de PSOE, ... a las cuentas generales para el ejercicio 2026, que superan los 6,47millones de euros y «ello congelando impuestos y con una previsión de bajada de la tensión impositiva indirecta del 25 por ciento», según se ha comunicado desde el Consistorio, en el que se señala que se trata de «un presupuesto que mantiene el rigor, la credibilidad, los principios de responsabilidad y cumplimiento de las normativas de aplicación y que da estabilidad a los numerosos servicios municipales».

El concejal delegado de Hacienda, Ernesto Martínez, destacó que «es un presupuesto netamente inversor, en el que se alcanza la cifra de 1.142.000 euros de inversión, que quiere decir mejoras para todos los riosecanos». Por su parte, la portavoz del grupo socialista, Sara Galván, manifestó que no iban a presentar enmiendas, a la vez que aseguró que «para no variar, nos presentan unos presupuestos engañosos, con inversiones que se repiten año tras año», haciendo ver que «la inversión se reduce en más de un 60 por ciento respecto al año anterior».

Un presupuesto que, según el grupo de gobierno, refuerza el carácter inversor que ha marcado la gestión del equipo de gobierno en la legislatura con una suma de 1.142.874,13 euros, «una de las más altas de la serie histórica», con un 17,65 por ciento del total del gasto, que «permitirá culminar proyectos de inversión, como los encaminados a energía renovable para seguir bajando la factura eléctrica, bajada que se ha conseguido gracias al DUS-5000».

Unas cuentas en las que la capacidad inversora permitirá una subida del 20 por ciento en vivienda y urbanismo, destacando la propuesta de modificación del Plan Especial del Casco Histórico para conciliar las nuevas necesidades del desarrollo urbano con el respeto a la historia y al medio ambiente. Además de numerosas intervenciones en distintas calles y espacios urbanos de la localidad, se invertirá 63.000 euros en eficiencia energética de la casa consistorial y de destinan 91.060 euros en actuaciones de mejora y modernización de edificios e instalaciones municipales. También se aumenta el gasto en educación destacando los 220.600 euros que se destinarán a la Escuela Municipal Infantil Virgen de Castilviejo. Además, destacan las ayudas a la ayuda a la natalidad, ayudas a las familias destinadas a la adquisición de material escolar y la ayuda a la compra de libros.

En el mismo pleno se aprobó por unanimidad también el nombramiento de alcaldesa perpetua para la Virgen de Castilviejo, patrona de Medina de Rioseco, así como la entrega simbólica del bastón de mando municipal a la Virgen, en un acto que será fijado por la alcaldía. El título de alcaldesa perpetua que se ha aprobado «no es únicamente un reconocimiento simbólico, ya que representa un acto de gratitud y devoción hacia la patrona que ha acompañado a Medina de Rioseco a lo largo de los tiempos», según se ha señalado desde el grupo de gobierno, puntualizando que «se considera que el nombramiento como alcaldesa perpetua se convierte en un gesto de nuestra gratitud y compromiso con Nuestra. Señora la Virgen de Castilviejo, mostrando el reconocimiento de la ciudad y asegurando que la patrona seguirá siendo».