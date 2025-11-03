Trasladado al Clínico tras caerse de la moto que conducía en Tudela de Duero

El Norte Valladolid Lunes, 3 de noviembre 2025, 20:43 | Actualizado 21:16h. Comenta Compartir

Un hombre de unos 40 años ha sido trasladado al Hospital Clínico Universitario de Valladolid tras caerse este lunes de la moto que conducía por la carretera que une Tudela de Duero con Aldeamayor de San Martín.

Una llamada alertó al a las 18:18 horas del siniestro al 112, ocurrido en el término municipal de Tudela de Duero. En su aviso, el alertante indicaba que el hombre se encontraba inconsciente, por lo que desde la Sala del 112 se dio aviso a la Guardia Civil de tráfico, a la Policía Local de Tudela de Duero y a Emergencias sanitarias Sacyl.

El personal sanitario atendió y trasladadó al herido, un hombre cuyos datos se desconocen, en una ambulancia medicalizada al Hospital Clínico Universitario de Valladolid.