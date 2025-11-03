El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una ambulancia, en una imagen de archivo. A. de Torre
Valladolid

Trasladado al Clínico tras caerse de la moto que conducía en Tudela de Duero

El siniestro se ha producido en la carretera que une el municipio con Aldeamayor de San Martín

El Norte

El Norte

Valladolid

Lunes, 3 de noviembre 2025, 20:43

Comenta

Un hombre de unos 40 años ha sido trasladado al Hospital Clínico Universitario de Valladolid tras caerse este lunes de la moto que conducía por la carretera que une Tudela de Duero con Aldeamayor de San Martín.

Más sucesos en Valladolid

Un anciano en la avenida de Segovia, tercer atropellado en Valladolid este lunes

Un anciano en la avenida de Segovia, tercer atropellado en Valladolid este lunes

Imputado un menor de Valladolid tras cometer cinco delitos en ocho días

Imputado un menor de Valladolid tras cometer cinco delitos en ocho días

Una llamada alertó al a las 18:18 horas del siniestro al 112, ocurrido en el término municipal de Tudela de Duero. En su aviso, el alertante indicaba que el hombre se encontraba inconsciente, por lo que desde la Sala del 112 se dio aviso a la Guardia Civil de tráfico, a la Policía Local de Tudela de Duero y a Emergencias sanitarias Sacyl.

El personal sanitario atendió y trasladadó al herido, un hombre cuyos datos se desconocen, en una ambulancia medicalizada al Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una pelea entre cuatro personas moviliza a la Policía en un nuevo altercado en Delicias
  2. 2 Detenida una mujer por explotar sexualmente a otras cuatro en un piso de Valladolid
  3. 3

    El agredido a martillazos en el Rancho Grande deja de ser okupa
  4. 4 Alerta alimentaria por la presencia de un componente cancerígeno en unos frutos secos
  5. 5

    Adiós a tres décadas de la mejor gastronomía en Rioseco
  6. 6

    «Todo llevó al cese en el Real Valladolid. Nada que objetar»
  7. 7

    Una yogurtería con vocación de franquicia reabrirá un local de la plaza de Coca
  8. 8

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  9. 9

    La Ciudad de la Justicia hace un guiño a la zona palaciega: 22.300 metros cuadrados y 43,7 millones
  10. 10

    La multinacional china Gotion, accionista de InoBat, planea invertir 5.000 millones en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Trasladado al Clínico tras caerse de la moto que conducía en Tudela de Duero

Trasladado al Clínico tras caerse de la moto que conducía en Tudela de Duero