Pérez-Reverte reivindica en Valladolid la literatura como guía para entender el mundo El escritor, durante una visita a Bodegas Protos, ha consdiderado a la lectura como una buena fórmula para identificar las cosas que pasan

Susana Gutiérrez Peñafiel Martes, 4 de noviembre 2025, 19:59 Comenta Compartir

«Los libros ayudan a reconocer y comprender el mundo». Con ese mensaje claro y contundente, el escritor Arturo Pérez-Reverte anima a jóvenes y niños a emplear tiempo en la lectura como un método para «sobrevivir». Una lectura que, a su entender, cobra una vital importancia en la época actual, un momento en el que considera que cada vez son menos las «referencias que tenemos para identificar el mundo», entre las que también sitúa el cine. El escritor predica con el ejemplo, al recordar cómo, con tan solo 22 años, acudió por primera vez a cubrir un conflicto bélico y «digirió» mejor la tragedia al «haberlo leído ya en los libros». Al respecto, incide en que la literatura le ha ayudado a «sobrevivir, pelear, caminar, amar, odiar y estar vivo».

Pérez-Reverté recorría este martes en Bodegas Protos, en la localidad vallisoletana de Peñafiel, algunas de las referencias más destacadas de la literatura de aventuras, publicadas en una nueva colección por la editorial. Zenda-Edhasa. En el acto, junto a la editora María José Solano, se detuvo en algunos de los títulos más famosos y universales como 'Los Tres Mosqueteros', de Alejandro Dumas, 'Juventud ' de Joseph Conrad, o 'El Jorobado de Notre Dame' de Víctor Hugo. Entre el público, una nutrida representación de alumnos de literatura del instituto Conde Lucanor de la localidad, que tomaron protagonismo en los mensajes lanzados por el autor.

Pérez-Reverte recalcó la importancia que tiene el papel de villano en el camino hacia el aprendizaje. «Cuanto más os familiaricéis con los villanos, mejor podréis defendeos después y sobrevivir a un mundo que es un territorio hostil donde pasan muchas cosas malas», trasladó. En esta línea, confesó que su villano preferido es Capitán Garfio de 'Peter Pan' y calificó al Conde Rochefort como el villano «perfecto». El escritor advirtió que los villanos mantienen «despierto, lúcido y vivo» y recomendó «respetar a los buenos, y vigilar a las ratas».

Durante la charla, también se aludió al prólogo de Pérez Reverte que acompaña a la colección. Se trata de una charla entre Alejandro Dumas y Alatriste, de la que no quiso dar más detalles. Un dato más aportó María José Solano, haciendo un guiño a la bodega de Ribera del Duero anfitriona. «No hay mejor que celebrar a Dumas que en una bodega. Adoraba la cocina y el buen vino. El diálogo entre él y Alatriste se produce en un sitio donde ambos comparten vino», indicó.

Reporta un error