Pedrajas de San Esteban no pedirá la actualización del valor catastral para no subir el IBI Fachada del Ayuntamiento de Pedrajas de San Esteban. / Rodrigo Jiménez El incremento habría supuesto un aumento del 3% sobre lo que se paga actualmente CRUZ CATALINA Pedrajas de San Esteban Jueves, 22 agosto 2019, 20:32

El pasado lunes 24 de junio llegó al Ayuntamiento de la localidad de Pedrajas de San Esteban una notificación por parte del Ministerio de Hacienda. En esta carta se instaba a los ayuntamientos a que solicitasen la aplicación de coeficientes de actualización de valores catastrales para el próximo año 2020.

Dicha solicitud tenía que ser enviada antes del 31 de julio de 2019, acción que el actual equipo de gobierno no ha llevado a cabo tras la decisión que han tomado de no solicitar dicha actualización. De esta forma, no verán incrementados sus recibos del IBI (Impuesto de bienes inmuebles).

Este incremento habría supuesto un aumento del 3% sobre lo que se paga actualmente. Esta subida repercutiría de foma directa en otros impuestos de los vecinos de la localidad de Pedrajas de San Esteban, como es el caso del IRPF (Impuesto sobre la renta de las personas físicas).