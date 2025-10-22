El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El alcalde de Urueña, Francisco Rodríguez, la diputada de Cultura, Yolanda Burgoa, el director general de Patrimonio de Castilla y León, Juan Carlos Prieto, el presidente de la Red de Conjuntos Históricos de Castilla y León, David Esteban, la concejala de Desarrollo Local de Medina del Campo, Patricia Carreño y el alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias, durante la presentación del IX Encuentro de Conjuntos Históricos de CyL El Norte

Valladolid

El patrimonio inmaterial, protagonista en la Villa del Libro

Urueña acoge el IX Encuentro de Conjuntos Históricos de Castilla y León, con ponencias, mesas de debate y la gala de los Premios 'Asómate a nuestra vida'

Laura Negro

Laura Negro

Valladolid

Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:06

Urueña vuelve a ser punto de encuentro para autoridades, técnicos, expertos y amantes del patrimonio. Los días 23 y 24 de octubre, el Centro e- ... Lea Miguel Delibes acogerá el IX Encuentro de Conjuntos Históricos de Castilla y León, una cita que este año lleva por título 'Del Patrimonio Inmaterial al Material: gestión y visión'. Durante dos jornadas, el patrimonio vivo —las tradiciones, las fiestas, la memoria colectiva— se pondrá sobre la mesa como elemento esencial para entender y conservar los paisajes, la arquitectura y la identidad de los pueblos de la Comunidad.

