El patrimonio inmaterial, protagonista en la Villa del Libro

Urueña vuelve a ser punto de encuentro para autoridades, técnicos, expertos y amantes del patrimonio. Los días 23 y 24 de octubre, el Centro e- ... Lea Miguel Delibes acogerá el IX Encuentro de Conjuntos Históricos de Castilla y León, una cita que este año lleva por título 'Del Patrimonio Inmaterial al Material: gestión y visión'. Durante dos jornadas, el patrimonio vivo —las tradiciones, las fiestas, la memoria colectiva— se pondrá sobre la mesa como elemento esencial para entender y conservar los paisajes, la arquitectura y la identidad de los pueblos de la Comunidad.

La apertura del encuentro será este jueves a las 10:00 horas. Se contará con la presencia del presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar Ordóñez, la delegada territorial de la Junta, Raquel Alonso Hernández, el presidente de la Red de Conjuntos Históricos de Castilla y León, David Esteban Rodríguez y como anfitrión, el alcalde de Urueña, Francisco Rodríguez San José.

A continuación, habrá diferentes ponencias. La primera de ellas será la que impartirá Joaquín Díaz, Presidente titular honorífico de la Cátedra de Estudios sobre la Tradición y presidente de la Fundación que lleva su nombre, que hablará sobre la visibilidad del patrimonio intangible. A continuación, el catedrático de Urbanismo Juan Luis de las Rivas abordará cómo lo inmaterial se refleja en lo material a través del paisaje urbano histórico. El programa incluye también una mesa de debate reunirá a las jefas de los Servicios Territoriales de Cultura de Valladolid, Burgos, Palencia y León para analizar el reto de armonizar la gestión del patrimonio material e inmaterial.

La tarde se reservará a las experiencias inmateriales, haciendo un recorrido por tradiciones vivas que siguen marcando el pulso de Castilla y León, tales como la mascarada, la Semana Santa o la tauromaquia. Los ponentes serán Pilar Panero, Antonio Herrera Toquero, Luis Ángel Matilla Pascual y César Mata Martín, entre otros. También habrá espacio para la cetrería, representada por José Antonio Alonso Pérez, de Las Águilas de Valporquero (León).

La jornada culminará con la gala de los II Premios 'Asómate a nuestra vida', amenizada por la Tuna de Económicas de Valladolid y seguida de una visita nocturna a la villa y una cena de convivencia. En esta edición de los premios, el galardón a las Administraciones ha recaído en el proyecto 'Revive Rural: SEG360º' del Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz, mientras que el accésit es para el 'Curso y Festival Internacional de Música Antigua', de Grajal de Campos. En Asociaciones y colectivos, el galardón corresponde a la Plataforma de Cooperación Digital del Mapa Histórico de Medina del Campo, y el accésit al Grupo de Teatro Intergeneracional de Ciudad Rodrigo. En la categoría de Personas físicas, el premio ha distinguido a Julio Sánchez Alfonso, 'Julete', por su labor en Ciudad Rodrigo, y el accésit a Lorena Rodríguez Muñoz, de Frías, por la revista «1435 Nuestra ciudad».

El viernes 24 se celebrará la asamblea de la Red de Conjuntos Históricos y la presentación de las conclusiones del I Encuentro Nacional de Conjuntos Históricos, además de las bases para la próxima edición, prevista en 2026. La Dirección General de Patrimonio presentará también el Plan de Iluminación de los Conjuntos Históricos, antes del acto de clausura, que correrá a cargo de la viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho Sanz. El encuentro concluirá con un almuerzo y una visita guiada al Centro e-Lea Miguel Delibes.