Los Palomares, de Vega de Valdetronco, gana el concurso de tapas de la provincia de Valladolid

El pincho 'Vega', del restaurante Los Palomares, ha resultado ganador del concurso 'De Tapas X Comarcas' de la provincia de Valladolid, seguido por la tapa ' ... Palomino' del establecimiento Buena Brasa, de Zaratán y, en tercera posición, el plato 'Recordis' del restaurante El Aderezo, de Pedrajas de San Esteban.

El cocinero del pincho ganador, Teo Rodríguez, aseguró que estaba «muy contento» por este galardón, ya que «no era nada esperado». Además, desveló que el premio es un homenaje a Lourdes Gómez, la alcaldesa del municipio Vega de Valdetronco, recientemente fallecida: «Siempre que hemos estado en esta situación ha estado acompañándonos, así que va al cielo y espero que la guste». El cocinero manifestó que con 'Vega' buscaba unir a «ese guiso de toda la vida» de rabo de Toro, con un molde de un donut «súper rico». La tapa consta de del guiso mencionado con un fondant de una salsa périgueux «súperclásica» de la cocina francesa, acompañado de queso y trufas.

Teo Rodríguez apuntó que van a «intentar» que este pincho se convierta «en el emblema del establecimiento», además de expresar su entusiasmo porque este certamen «acontece en zonas rurales, donde cuesta muchísimo darse a ver, darse a conocer».

El jurado de esta edición ha estado formado por chefs galardonados como Juan Carlos Jiménez, del Restaurante Azul Mediterráneo de Valladolid, ganador del Pincho Oro 2025; Quini López, propietario de La Dama de La Motilla en Fuensaldaña, ganador de la segunda edición 'De Tapas X Comarcas 2024'; Marina de la Hoz, de El Curioso, de Peñafiel, y Francisco Javier García, director de Área de Castilla y León de Makro.

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, destacó el «importante potencial culinario» existente en la provincia, y alentó a que se siga creyendo en Valladolid, para continuar poniendo «en alza la gran gastronomía y el potencial que tiene la provincia».

23 restaurantes participantes

Por su parte, el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid, Jaime Fernández, señaló que el jurado ha hecho la ruta por los pueblos y ha conocido «la calidad y el sabor de las grandes propuestas que ha habido en esta edición».

En esta tercera edición del Concurso 'De Tapas X Comarcas Valladolid' han participado de 23 establecimientos, de los cuales seis han logrado estar en la gran final. La cita culinaria se ha desarrollado del 21 de octubre al 2 de noviembre dividiendo la provincia en dos zonas de participación: fase 1: zona norte y oeste con la participación de 11 restaurantes pertenecientes a Arroyo de la Encomienda, Cigales, Mucientes, Simancas, Vega de Valdetronco y Zaratán. Y la fase 2: zona sur y este con la participación de 12 restaurantes en las comarcas de Arrabal de Portillo, Boecillo, Cogeces del Monte, Mélida de Peñafiel, Pedrajas de San Esteban, Peñafiel, Quintanilla de Arriba, Traspinedo y Tudela de Duero.