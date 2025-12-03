El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen de archivo de una máquina quitanieves en una carretera de la provincia de Valladolid. El Norte

Valladolid

El operativo provincial de vialidad invernal contará con cinco vehículos y 700 toneladas de sal

La Diputación ha activado el plan para garantizar la seguridad y la accesibilidad en la red provincial de carreteras durante los meses de invierno

El Norte

El Norte

Valladolid

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 14:37

Comenta

La Diputación de Valladolid ha activado el Plan de Vialidad Invernal 2025-2026 con el objetivo de garantizar la seguridad y la accesibilidad en la red provincial de carreteras durante los meses de invierno.

El dispositivo cuenta con una dotación mecánica formada por cuatro camiones 4x4 capaces de montar cuñas de ángulo variable y extendedores de fundente, cuatro extendedores de fundente con capacidad superior a cuatro metros cúbicos y un vehículo tipo 'pick-up' equipado con una cuña de 2,5 metros y un extendedor de sal de un metro cúbico.

Además, la Diputación dispone de 700 toneladas de sal acopiada y distribuidas estratégicamente en distintos puntos de Valladolid.

El Plan de Vialidad Invernal moviliza además a un equipo humano compuesto por un facultativo, un auxiliar técnico, cuatro capataces–encargados y cuatro oficiales–conductores, profesionales, que trabajan coordinadamente para asegurar que ningún municipio quede incomunicado y que la circulación pueda mantenerse en condiciones de seguridad.

