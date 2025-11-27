El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ángel García dialoga con los ciclistas de uno de sus equipos cadetes junto al Canal de Castilla Miguel G. Marbán

Obituario | Valladolid

El mundo del ciclismo llora la muerte de Ángel García Rubio, fundador del Club Deportivo Ciclorioseco

El director deportivo riosecano fundó este club ciclista con el que consiguió muchas de las competiciones nacionales más importantes en las categorías de escuelas, cadete y juvenil

Miguel García Marbán

Miguel García Marbán

Valladolid

Jueves, 27 de noviembre 2025, 22:02

Comenta

Es difícil encontrar una localidad española con relación con el deporte federado del ciclismo en la que no se conociese el nombre de Ángel García ... Rubio, el director deportivo de Medina de Rioseco que llevó al Club Ciclorioseco a ganar muchas de más importantes competiciones del calendario nacional, en especial en las categorías de escuela, cadete y juvenil, siempre tenido muy presente que las palabras fundamentales deporte eran participación y educación. García Rubio acababa de fallecer a los 77 años, tras haber conseguido el difícil reconocimiento del mundo del ciclismo, en especial en su localidad natal, donde propulso este deporte.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una árbitra usa el protocolo antiviolencia en un partido juvenil en Valladolid: «Payasa, hija de puta, sinvergüenza»
  2. 2 Muere una mujer de 78 años tras precipitarse desde un balcón en Parquesol
  3. 3 Luces de Navidad en Valladolid: horarios, espectáculos y calles iluminadas
  4. 4 La Junta pagará 7.000 euros a un cazador después de que un lobo matara a su perro
  5. 5 Atribuyen al asesino de Eli ocho delitos en Medina de Rioseco y Villabrágima
  6. 6

    Evacúan una empresa de Boecillo por una nube roja generada por una reacción química
  7. 7

    Cronología: el soterramiento en Valladolid vuelve al mismo punto de hace 36 años
  8. 8

    Los funcionarios recibirán en diciembre una paga de casi 1.000 euros de media por la subida
  9. 9

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  10. 10

    Instalan nuevos bolardos en el acceso a las rotondas de La Cistérniga para evitar la invasión de carriles

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El mundo del ciclismo llora la muerte de Ángel García Rubio, fundador del Club Deportivo Ciclorioseco

El mundo del ciclismo llora la muerte de Ángel García Rubio, fundador del Club Deportivo Ciclorioseco