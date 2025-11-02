Una mujer herida tras salirse su coche de la autovía en la A-62 y acabar en unas tierras

Imagen de la cámara de tráfico de la DGT en la A-62 en el término municipal de pollos.

Una mujer de 64 años ha resultado herida este domingo en un accidente de tráfico que ha tenido lugar en la provincia de Valladolid, en el término municipal de Pollos. El siniestro ha ocurrido en torno a las dos de la tarde a la altura del punto kilómetro 165 de la autovía A-62, según han informado fuentes del teléfono 112 de Castilla y León.

Este servicio ha recibido a las 14:02 horas el aviso de que un turismo que circulaba en sentido Valladolid se había salido «hacia unas tierras». Como consecuencia de ello la mujer mencionada sufrió lesiones, lo que motivó su traslado al hospital. En concreto, y según comunicó el alertante, estaba consciente pero se quejaba de las piernas.

Sanitarios de la zona

Como es habitual en estos casos, el 112 avisó tanto a la Guardia Civil de Tráfico en la provincia como a Emergencias Sanitarias (Sacyl), que movilizó una ambulancia soporte vital básico y un equipo médico de la zona, que tras evaluar el estado de salud de la accidentada aconsejó su desplazamiento a un complejo sanitario.