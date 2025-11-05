La mejor propuesta enoturística de España está en Valladolid: descubre cuál es la bodega premiada

El Hilo de Ariadna, la propuesta enoturística de Yllera Bodegas y Viñedos, fue galardonada como Mejor Experiencia Enoturística de España en la décima edición de ... los 'International Wine Challenge Industry Awards', celebrada el pasado 4 de noviembre en Madrid.

Los galardones, considerados los 'Óscar del vino', distinguen a las empresas y profesionales que más han contribuido a la excelencia, la innovación y la proyección del sector vitivinícola en nuestro país. Este reconocimiento consolida a la bodega de Rueda como referente nacional en la fusión de vino, cultura e innovación.

El Hilo de Ariadna fue elegida Mejor Experiencia Enoturística de España, al destacar por su capacidad para integrar historia, emoción y territorio en una vivencia inmersiva que trasciende la mera visita. El galardón fue concedido ex aequo con Vinseum, el Museo de las Culturas del Vino de Cataluña, ubicado en Vilafranca del Penedès

Este nuevo premio se suma a los tres que Yllera Enoturismo ha recibido en ediciones anteriores de los IWC, reafirmando su liderazgo en la creación de experiencias que fusionan tradición e innovación.