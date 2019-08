Medina del Campo inicia el proceso para rescindir el contrato de alquiler de la antigua Zeus Antigua discoteca Zeus, en Medina del Campo. / PATRICIA GONZÁLEZ El nuevo gobierno municipal del PPrechaza la idea inicial del PSOE de convertir en un centro de ocio juvenil la vieja discoteca :«Hay otras necesidades y prioridades» PATRICIA GONZÁLEZ Medina del Campo Domingo, 25 agosto 2019, 21:28

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Medina del Campo inició la semana pasada el procedimiento legal para rescindir el contrato de alquiler de la antigua discoteca Zeus, edificio en el que el anterior Gobierno municipal (PSOE-Gana Medina) quería crear un centro de ocio infantil y juvenil. El área de Alcaldía ha emprendido «los trámites pertinentes» con la emisión de la providencia que incoa el procedimiento. El departamento jurídico y la secretaría general tendrán ahora que emitir el respectivo informe para que el nuevo Gobierno pueda invalidar de manera legal el contrato rubricado con el propietario del inmueble por un periodo de 25 años y una renta mensual de alrededor de 1.200 euros.

El alcalde, Guzmán Gómez Alonso, confirmó el inicio de este procedimiento y aseguró que «hay muchos proyectos prioritarios para Medina del Campo. Y este no lo es. En Medina, el Ayuntamiento tiene muchos edificios en los que se podría poner en marcha este proyecto y muchos edificios municipales que necesitan inversión después de muchos años dejados de la mano».

Gómez Alonso argumentó que «el Ayuntamiento no puede hacer frente a ese gasto. No hay dinero para este proyecto, por lo que en breve rescindiremos el contrato de alquiler del antiguo Zeus». «Hay que dar prioridades a los vecinos y hay que saber gestionar», añadió. Por el momento, en el edificio ya se puede ver un cartel con un contacto telefónico para alquilar el inmueble.

La construcción de este centro de ocio infantil y juvenil fue la gran promesa electoral de hace cuatro años del PSOE. A pesar de que en un primer momento los socialistas tenían planeado remodelar, rehabilitar y construir en el antiguo matadero este centro, la falta de liquidez de las arcas municipales para hacer frente a esta inversión (que podrían haber superado los 2,5 millones de euros, cantidad cifrada por la que fuera la alcaldesa de la localidad, Teresa López) hicieron que el Gobierno anterior buscara la fórmula para cumplir esta promesa electoral.

Con los votos del PSOE, la abstención de Gana Medina y la negativa en bloque de la oposición en el pasado mantado (PP y el representante del grupo mixto), el Ayuntamiento sacó adelante hace varios meses la rúbrica de este contrato que, según se desprendía del pliego de condiciones publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid (BOP), una vez firmado el contrato la administración local podrá adquirir este edificio –que, en un origen, albergó las escuelas de los ferroviarios– una vez transcurridos siete años. Asimismo, todas las reformas y mejoras que se habrían puesto en marcha en el inmueble serían descontadas del precio final si la el Consistorio decidiera, una vez transcurrido el tiempo de alquiler establecido en el contrato, adquirir este espacio.

La idea de este centro nunca convenció a la oposición, ya que, como aseguraron en reiteradas ocasiones, «no existe un proyecto, puesto que no sabemos qué van hacer en el edificio y no podemos alquilar algo sin saber el uso que tendrá, puesto que es un gasto superfluo».

Según el equipo de Gobierno anterior, el presupuesto que este centro hubiera tenido este año si se hubieran llevado a pleno los presupuestos (en estos momentos el Ayuntamiento tiene las cuentas prorrogadas) serían unos 100.000 euros y la intención era que la primera fase estuviera en marcha el próximo año.

El edificio tiene una superficie útil de más de 600 metros cuadrados repartidos en varias plantas. Entre las mejoras que se tendrían que haber realizado en el inmueble se encontraba la renovación de la red de abastecimiento (tuberías), la instalación de un sistema de climatización, la renovación de todas las ventanas y otros trabajos para adaptar la antigua discoteca al nuevo uso.

El centro, según explicó el antiguo equipo de Gobierno, habría contado con una zona de cafetería y hubiera incluido una zona juegos infantiles de carácter gratuito y otros de pago. No obstante, este punto no quedó concretado por el PSOE, que no le pudo dar forma definitiva al perder las elecciones municipales.