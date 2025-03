Mayor de Castilla suspende la compra de uva en 1.500 hectáreas de la DO Rueda La bodega adopta la medida ante la decisión «ilegal» del Consejo Regulador avalado por la Consejería de Agricultura de reducir el 15% la producción del viñedo

Silvia G. Rojo Salamanca Lunes, 14 de septiembre 2020, 07:19 Comenta Compartir

Bodegas y Viñedos Mayor de Castilla, una de las principales productoras de la Denominación de Origen Rueda, ha decidido «suspender la compra de uva para la presente vendimia» una vez que la Consejería de Agricultura ha desestimado el recurso presentado por esta mercantil, que pretendía que se diera marcha atrás a la propuesta de reducción de rendimientos por hectárea en un 15% solicitada por el Consejo Regulador y aprobada por el Instituto Tecnológico Agrario (Itacyl). Esta medida supone que en el caso del verdejo en espaldera se reduce de 10.000 a 8.500 kilogramos por hectárea la presente campaña.

Fuentes de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural manifestaron que la decisión se ha tomado «conforme a los informes emitidos por la asesoría jurídica», al tiempo que recordaron que el Real Decreto del Ministerio que contempla ayudas para la cosecha en verde, el almacenamiento y la destilación de crisis, llevaban aparejadas la correspondiente reducción de kilos «que es lo que ha hecho esta denominación y lo que han hecho otras con el alcance que se ha considerado».

La medida afectará a unos sesenta viticultores, algunos con hasta cien hectáreas de viñedo

Por su parte, Miguel Mélida Gutiérrez, administrador de Mayor de Castilla, asegura que va a dejar de comprar «alrededor de 1.500 hectáreas de uva para elaborar por culpa del pleno del Consejo Regulador y del consejero que les ha dado la razón». Esta medida puede afectar a unos sesenta viticultores «pero es que hay gente que tiene hasta cien hectáreas».

El viticultor y bodeguero va más allá y en un escrito que ha difundido añade: «Debido a la decisión ilegal del Pleno del Consejo Regulador de la DO Rueda, consentido por el Itacyl, de rebajar los rendimientos de los viñedos a 8.500 kilos por hectárea y, también, debido a la suicida política de bajísimos precios de venta de vino de la DO embotellado, emprendida por la cooperativa, nos vemos obligados, en defensa de nuestros intereses, a suspender la compra de uva». Mélida Gutiérrez abre otra puerta: «Todo aquel viticultor que lo desee, tendrá a su disposición nuestras instalaciones para la vinificación de sus uvas. Esto quiere decir que vamos a elaborar, no a comprar, y al que quiera, ese vino se lo vamos a vender».

Esta situación y el anuncio constante desde hace meses por parte de algunas bodegas de que no comprarán uva ha provocado que los viticultores estén «nerviosos», admite Mélida Gutiérrez, pero «yo no puedo pagar la uva a 30 días y que luego la cooperativa venda la botella de vino a 0,90 euros, es una ruina. En estas circunstancias, ¿quién se arriesga?».

Mayor de Castilla, tras la reciente ampliación, está capacitada para recoger 26 millones de kilos de uva aunque Mélida reconoce que «es muy difícil tomar la decisión de invertir en estos momentos».