Vista de la localidad vallisoletana de Pesquera de Duero. El Norte

Valladolid

Madrugada de robos en bares de la Ribera del Duero con parada y piscolabis en Piñel de Arriba

Los ladrones reventaron esa misma noche la cristalera de un negocio hostelero de Pesquera e intentaron asaltar locales de Valbuena y Piñel de Abajo

E. Esteban

E. Esteban

Valladolid

Martes, 18 de noviembre 2025, 19:32

Unas bolsas de gominolas y una botella de brandy Terry sustraídas, la puerta destrozada y un televisor reventado en medio del pueblo al caerse en ... plena huida. Es el balance de daños que ha sufrido el bar de Piñel de Arriba, uno de los negocios hosteleros de la Ribera del Duero que en la madrugada del pasado lunes fueron objetivo de los ladrones en una ruta en la que hicieron parada en varias localidades próximas, entre ellas Piñel de Abajo, Pesquera y Valbuena de Duero, e incluso hicieron un alto en el camino para reponer fuerzas antes de intentar asaltar más establecimientos. Un itinerario separado por apenas veinte minutos en coche, con una distancia entre los municipios más lejanos -Valbuena de Duero y Piñel de Arriba- de 19 kilómetros.

