Madrugada de robos en bares de la Ribera del Duero con parada y piscolabis en Piñel de Arriba

Unas bolsas de gominolas y una botella de brandy Terry sustraídas, la puerta destrozada y un televisor reventado en medio del pueblo al caerse en ... plena huida. Es el balance de daños que ha sufrido el bar de Piñel de Arriba, uno de los negocios hosteleros de la Ribera del Duero que en la madrugada del pasado lunes fueron objetivo de los ladrones en una ruta en la que hicieron parada en varias localidades próximas, entre ellas Piñel de Abajo, Pesquera y Valbuena de Duero, e incluso hicieron un alto en el camino para reponer fuerzas antes de intentar asaltar más establecimientos. Un itinerario separado por apenas veinte minutos en coche, con una distancia entre los municipios más lejanos -Valbuena de Duero y Piñel de Arriba- de 19 kilómetros.

«Ha sido un susto grande», admite de antemano la propietaria del bar de Piñel, Isabel de la Fuente, al tiempo que concreta que, además, «solo pudieron coger monedillas». «Nunca dejamos nada en el bar y no pudieron llevarse nada de valor; cogieron la tele, pero luego se les cayó y la dejaron tirada por ahí», comenta, aún sobresaltada.

Su negocio, que regenta desde hace siete años, «nunca había sufrido nada parecido», hasta el día 17 de madrugada. Eran «la una y pico» cuando autores desconocidos irrumpieron en el local. Se comieron unas gominolas, se tomaron unos tragos de brandy y se llevaron la televisión. «Yo creo que se tuvieron que dar una vuelta por los pueblos para ver dónde estaban los bares; el del pueblo de al lado (Piñel de Abajo) estaba abierto así que no pudieron hacer nada», apunta De la Fuente.

Precisamente, el establecimiento de este último municipio demoró el cierre y aún estaba con la verja subida cuando dos individuos accedieron a su interior para preguntar si aún estaban a tiempo de tomarse una última ronda. Pero, ante la respuesta negativa, se marcharon. No muy lejos, puesto que reventaron la ventana y una puerta del bar Límite de Pesquera de Duero para, según confirman fuentes próximas a la investigación, llevarse lo recaudado del bote de una porra.

Minutos más tarde, sobre la una y media de la madrugada, intentaron forzar la verja del bar Paco de Valbuena de Duero, pero un vecino que a esa hora caminaba por la zona frustró el robo. «No consiguieron entrar porque la verja era bastante gruesa y les sorprendieron 'in fraganti', así que no han hecho nada más», afirma el dueño del establecimiento, que prefiere no desvelar su identidad.

Una persona que a esa hora se encontraba en la zona les pilló y tuvieron que marcharse apresuradamente del lugar. «Al parecer era una persona y otros esperando en un coche; hacía mil años que no nos había pasado nada, pero el otro día nos ha tocado», añade.

Pese a las altas horas de la madrugada, entre los hosteleros de la comarca comenzó a correrse la voz de lo que estaba sucediendo, así que no lo dudaron y alertaron inmediatamente a la Guardia Civil.

Sus agentes desplegaron controles en el entorno en busca de los sospechosos, extremo que no lograron. Ahora, con la descripción tanto del vehículo en el que presuntamente huyeron, un Seat León del que además disponen parcialmente de la matrícula, como de los individuos, el instituto armado está investigando los hechos para esclarecer lo sucedido y dar con los presuntos responsables.