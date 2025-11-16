El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los vecinos de Laguna de Duero protestan contra de la tasa de basuras.

Los vecinos de Laguna de Duero protestan contra de la tasa de basuras.
Valladolid

Laguna sale a la calle para protestar contra la tasa de basuras

En torno a 2.500 personas, según los organizadores, reclaman al Ayuntamiento que rectifique la aplicación del impuesto, «el más alto de Castilla y León»

Sergio García

Sergio García

Valladolid

Domingo, 16 de noviembre 2025, 20:03

Comenta

«Ha ido muy bien y ha sido un éxito». Es el resumen que realiza Luis Miguel Pérez, presidente de la Asociación Vecinal La Calle ... de Laguna de Duero. Los calificativos corresponden con la manifestación que este domingo ha movilizado a parte del municipio –2.500 personas según los organizadores– en contra de la «retasa» de basuras. Es la tercera movilización que se ha organizado en el municipio por el impuesto y, según concretan desde la asociación, la más multitudinaria, que llega en pleno envío de notificaciones para que los ciudadanos abonen su parte en la hucha municipal.

