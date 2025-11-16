Laguna sale a la calle para protestar contra la tasa de basuras

«Ha ido muy bien y ha sido un éxito». Es el resumen que realiza Luis Miguel Pérez, presidente de la Asociación Vecinal La Calle ... de Laguna de Duero. Los calificativos corresponden con la manifestación que este domingo ha movilizado a parte del municipio –2.500 personas según los organizadores– en contra de la «retasa» de basuras. Es la tercera movilización que se ha organizado en el municipio por el impuesto y, según concretan desde la asociación, la más multitudinaria, que llega en pleno envío de notificaciones para que los ciudadanos abonen su parte en la hucha municipal.

«Como hace diez años, nuestro Ayuntamiento abusa de los vecinos y vecinas, cobrándoles dos veces por el servicio de basuras, no con el objetivo único de costear el servicio, sino de sacarnos todo el dinero que pueda. No podemos consentir que nos sigan estafando», ha iniciado el manifiesto, que se ha leído en finalizada la movilización, en la Plaza Mayor, frente al edificio del Ayuntamiento. Los manifestantes, en un comunicado previo a la movilización, apuntaban a que algunas de las notificaciones que han llegado a los vecinos superaban los 130 euros por persona, lo que se concretaba en 147 euros de media por domicilio. «Es algo que niegan pero que el vecindario está recibiendo».

De año en año y hasta hace una década, la movilización casa con la situación en 2015, cuando la tasa de basura se derogó tras otras manifestaciones que se produjeron en el municipio. «El servicio de basuras se empezó a cobrar subiendo el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, pasando a cobrar mediante impuesto. La tasa de basuras dejó de llamarse así, pero se siguió cobrando lo mismo. Ahora, con la excusa de la ley estatal y de directiva europea, nuestro Ayuntamiento echa la culpa a otras administraciones y decide cobrarnos dos veces», prosigue el manifiesto.

Otro problema, apunta el presidente de la asociación, es que a pesar de ese tributo que han criticado por las calles de Laguna, no se aprecia una mejora en el servicio. «Sabemos que se han adquirido nuevos contenedores, pero no sabemos dónde están. Tampoco se ve una mejor recogida de basura ni más eficiente. Lo deterioran para privatizarlo», lamenta. Los manifestantes también concretan que defienden, como «vecinos y vecinas responsables», que los impuestos, cuando son «justos», redistribuyen la riqueza y mitigan la pobreza, pero que pueden estar al servicio de los «poderosos» para «exprimir» a la ciudadanía.

Esta semana, justo un día ante de la convocatoria a la manifestación de este domingo, el Ayuntamiento de Laguna de Duero ofreció una comparecencia para aclarar las informaciones relativas a la tasa de basura. En dicha intervención, como han reiterado otros consistorios, se concretó que el impuesto es una «imposición» del Ejecutivo de España. El Ayuntamiento del municipio concretó que el cálculo de la tasa no fue tarea del equipo de Gobierno, sino de «técnicos cualificados del Ayuntamiento». Frente a las cuantías medias que concretan desde las asociaciones, en torno a los 147 euros de media por domicilio, que supondría que el impuesto sea «el más elevado de Castilla y León», el Consistorio defiende la falsedad de esa cantidad.

«Se han abonado el 20% de los recibos, 2.215 en total. Con esa muestra real, se obtiene una media de 121,01 euros. Esa información que se ha hecho circular no es cierta, para poder hacerla hay que tener acceso a datos sobre las viviendas del municipio que son confidenciales», aseguran.