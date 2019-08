Laguna prioriza la Casa de la Juventud como una de sus principales inversiones Antigua biblioteca municipal donde se ubicará el futuro centro de ocio juvenil. / J. N. El Ayuntamiento consultará con las asociaciones juveniles sus necesidades y convocará un concurso de ideas para dotarlo de contenido JESÚS NIETO Laguna de Duero Viernes, 16 agosto 2019, 22:03

El equipo de gobierno formado por Independientes por Laguna, Partido Popular y Ciudadanos ha presentado el pacto de gobierno que regirá las actuaciones para el presente mandato con una serie de inversiones fundamentales y prioritarias que serían, por este orden, el centro de ocio juvenil, la rotonda y accesos del camino el Portillejo, la redacción y aprobación del Plan General de Ordenación Urbana, la supresión de barreras arquitectónicas de edificios públicos, la gestión urgente del polígono de Los Alamares, la gestión e inversión en la red de colectores de agua y saneamiento, la gestión e inversión de un nuevo complejo polideportivo, un nuevo centro cultural y un nuevo bar en las piscinas municipales, sin olvidar inversiones varias como la urbanización de varias calles, la gestión del plan de accesibilidad, la gestión de un plan de tráfico, acciones de la agenda local 2030, la recuperación del proyecto Cascajo y la rehabilitación de centros públicos.

«El acuerdo de gobierno 2019-2021 busca garantizar por encima de todo la estabilidad y gobernabilidad del municipio de Laguna de Duero. El programa de gobierno se basa en la conjunción de los programas de los tres partidos (IL, PP y C`s) poniéndolos en común y priorizando las acciones a llevar a cabo», explicó el alcalde de Laguna, el independiente Román Rodríguez.

En cuanto al centro de ocio juvenil, el concejal de Urbanismo y portavoz de Ciudadanos, Tomás Álvarez, avanzó que ya han realizado una visita al edificio con el arquitecto que redactó el primer proyecto en los años ochenta. También han visto con el arquitecto municipal las necesidades a nivel administrativo y en breve convocarán a las distintas asociaciones juveniles para conocer las necesidades.

«Queremos convocar un concurso de ideas para dotar de contenido al edificio, con dos jurados: uno popular y otro formado por técnicos del Ayuntamiento. Queremos contar con la juventud para ver qué necesidades tienen y con qué contenido dotar a las tres plantas del edificio», aclaró Álvarez

La intervención no afectará solo al inmueble, sino también al entorno. «Hay elementos ahora que habrá que quitar porque no tienen ningún sentido, como la escalera trasera o el escenario… Ese escenario, que se diseñó cuando no existía la Casa de las Artes es un añadido que ahora no aporta nada en un edificio de principios del siglo XX», subrayó el concejal.

La remodelación va a ser complicada porque el edificio no tiene escaleras entre las plantas, ni tiene baños… «Podemos irnos a una inversión de medio millón de euros, ya que se trata de un edificio cuadrado de unos diez metros de lado al que habrá que demoler toda la parte trasera…», dijo Álvarez, a lo que el alcalde Román Rodríguez resumió que se trata de una remodelación total.

Pero tanto para la construcción de la Casa de la Juventud, como para el resto de inversiones previstas, los portavoces de los tres partidos han acordado buscar la financiación para llevarlas a cabo y analizar la capacidad de endeudamiento que tiene el Ayuntamiento para hacerlas frente. «Hemos acordado conocer las posibilidades reales y cuantificadas de endeudamiento para poder planificar y priorizar las inversiones desde el punto de vista económico-financiero. En los primeros encuentros ya hemos decidido encargar los proyectos de las inversiones que queremos realizar para saber cuánto nos van a costar», declaró el teniente alcalde y portavoz popular, Luis Minguela.

«Aunque ya tenemos un anteproyecto de la rotonda del camino de Portillejo, por ejemplo, hay que actualizarle. Tenemos que saber además cuánto cuesta la sustitución de la red tuberías de fribrocemento, así como cuánto puede costar un nuevo complejo deportivo… Queremos saber cuánto nos van a costar todas las inversiones que tenemos acordadas en el pacto y en función a eso y a la capacidad de endeudamiento del Ayuntamiento, ver cómo podemos afrontarlas, si con recursos propios o con financiación externa. Tendremos que pedir también a otras administraciones para que nos echen una mano. Por pedir no va a quedar», avisó Minguela.

Una vía de ingresos importante para el Ayuntamiento que contribuiría a afrontar las inversiones pendientes del Consistorio sería la venta de parcelas en el polígono industrial de Los Alamares. La Junta de Castilla y León que ya ha sacado a licitación la construcción del colector que viene de La Cistérniga y al que irán a parar también las aguas residuales del polígono. Con el problema de las aguas residuales resuelto y cuando la entidad urbanística que gestiona el polígono arregle todas las deficiencias, el Ayuntamiento lo recepcionará y se facilitará la venta de las parcelas.

Llegar al pacto de gobierno ha sido, a juicio del portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento y teniente alcalde, Tomás Álvarez, muy fácil, porque llevaban las mismas inversiones y la misma forma de trabajar y confía en que el próximo año se puedan ver ya algunos resultados, aunque sean iniciales.

El mismo acuerdo de gobierno recoge también trabajar y de forma inmediata para conseguir que, en materia de empleo, el próximo presupuesto municipal busque la eficiencia en la gestión y el equilibrio económico necesario, con la demanda del aumento de los ingresos que proceden de la Administración General del Estado y todo ello, sin aumentar la presión fiscal de los vecinos.