Un hombre arroja una bolsa de basura en un contenedor, en una imagen de archivo. A. Mingueza

Laguna de Duero se manifestará contra la tasa de basuras «más cara de Castilla y León»

Las asociaciones vecinales La Calle y Ateneo Sociocultural han convocado este domingo, a las 11:30 horas, una concentración para mostrar su rechazo a la «desproporcionada» tarifa

Valladolid

Jueves, 13 de noviembre 2025, 11:58

«Los vecinos están indignados y con razón; la tasa de basuras de Laguna de Duero es la más cara de Castilla y León, la tasa media es el doble que en Valladolid capital», apuntan desde el PSOE de Laguna de Duero en relación a la manifestación convocada este domingo, a las 11:30 horas, por las asociaciones vecinales La Calle y Ateneo Sociocultural para mostrar el rechazo a un importe que consideran «desproporcionado».

«Si bien esta tasa es obligatoria, son los propios ayuntamientos los que elaboran y definen cada tasa siguiendo sus principios y criterios, y en Laguna de Duero ha sido aprovechar la ocasión para engordar las arcas municipales que ellos mismos han vaciado con su nefasta gestión y que han aprobado solamente con sus votos PP, IL y Vox», dicen fuentes socialistas a través de un comunicado.

«No nos oponemos a que se establezca un sistema de financiación que cubra el servicio prestado, pero debe ir encaminado a incentivar el reciclaje y no lo contrario, a que el que más contamine, más pague. No nos olvidemos que lo que se perseguía con esa directiva europea es el cuidado del medio ambiente y la salud. Los criterios empleados en la ordenanza aprobada en este municipio no cumplen ni una cosa ni la otra, ni se incentiva la separación de residuos ni va encaminada a cuidar el medio ambiente», subrayan estas mismas fuentes.

