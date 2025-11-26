El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Consultorio de Atención Primaria de La Cistérniga. A. Mingueza
Valladolid

La Junta propone una nueva zona de salud básica en La Cistérniga

Atenderá a 8.957 tarjetas sanitarias y será cubierta por el centro de sanitario situado en la Calle Fragua de la localidad

El Norte

Valladolid

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 20:27

La Junta de Castilla y León presentó, en el Consejo Castellano y Leonés de Salud, la propuesta de creación de la nueva Zona Básica de Salud (ZBS) de La Cistérniga, con el fin de segregarla de la actual modificación de la actual ZBS Delicias I que cuenta ya con 27.478 tarjetas sanitarias.

El objetivo, destacaron desde el Gobierno regional, es ofrecer una atención sanitaria «más accesible, equitativa y adaptada a las necesidades actuales de una población caracterizada por el crecimiento demográfico registrado en los últimos años, unido al incremento de la demanda asistencial vinculada al envejecimiento poblacional y a la alta prevalencia de enfermedades crónicas», como recoge Ical.

De este modo la nueva zona, clasificada como urbana, atenderá a 8.957 tarjetas sanitarias y será cubierta por el centro de sanitario situado en la Calle Fragua, número 14, de La Cistérniga. «Esta reestructuración permitirá optimizar la coordinación entre profesionales, mejorar la proximidad de los servicios y ajustar la carga asistencial», remarcaron desde el Ejecutivo regional.

La delimitación territorial de la ZBS incluirá el municipio de La Cistérniga y sus entidades singulares, como el Polígono Industrial La Mora, las urbanizaciones El Páramo y El Paramillo, así como diversas fincas y el Centro Ecuestre Vega del Pinar. Por su parte, la ZBS Delicias I mantendrá su centro de salud en el Paseo Juan Carlos I, número 18, y pasará a atender a 18.521 TSI.

Esta actuación se fundamenta en lo dispuesto en el Decreto 32/1988, de 18 de febrero, y en la Ley 8/2010, de Ordenación del Sistema de Salud de Castilla y León, que establecen criterios geográficos, demográficos y socioeconómicos para la organización de las zonas básicas de salud. En los próximos días se abrirá el trámite de información pública tanto en el Portal de Gobierno Abierto como en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL).

