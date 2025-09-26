El joven hallado muerto en un pinar de Valladolid llegó de Vigo para trabajar en una obra

«​Salió desde Vigo con la empresa y tres compañeros más. Esa misma mañana -el martes día 23-, mi hermano salió con el coche de ... la obra (campo de fútbol de Tudela) a por material de trabajo y no regresó». Esto es lo que escribió en sus redes sociales antes de conocer el fatal desenlace el hermano de Gerson F. B., el hombre de 29 años hallado muerto este viernes en Montemayor de Pililla.

Según recalcaba el hermano de Gerson en ese mismo mensaje previo al hallazgo del cadáver, «salió a hacer un recado y no volvió», por lo que se desplegó un dispositivo de búsqueda que terminó hallando el cuerpo hoy viernes en en un pinar de Montemayor gracias a la geolocalización del móvil del propio desaparecido, una vez obtenidos los permisos pertinentes para analizarlo.

En principio, según apuntan fuentes de la investigación, el cuerpo del fallecido, de origen portugués angoleño, no presentaba signos de violencia, por lo que todo apunta a una muerte voluntaria, a falta de los resultados de la autopsia.

La búsqueda de Gerson F. B., a quien se le perdió la pista este martes, 23 de septiembre, ha inundado las redes sociales. La desaparición había sido denunciada ese mismo martes ante la Policía Nacional de la ciudad de Vigo, donde residen sus padres, y una multitud de personas ha compartido los pocos datos que se conocían de la desaparición, como que en el momento en el que se le perdió la pista vestía ropa de trabajo y conducía un vehículo Dacia de la empresa para la que estaba trabajando. Pese a todos los esfuerzos, finalmente, la búsqueda ha terminado de la peor forma posible: con el hallazgo del cadáver del joven trabajador.