El Ayuntamiento de Montemayor. En detalle, el joven Gerson F. B. El Norte

El joven hallado muerto en un pinar de Valladolid llegó de Vigo para trabajar en una obra

«Salió a hacer un recado y no volvió», escribió en sus redes sociales el hermano de Gerson F. B, unas horas antes del hallazgo del cadáver

M. A.

Viernes, 26 de septiembre 2025, 19:38

«​Salió desde Vigo con la empresa y tres compañeros más. Esa misma mañana -el martes día 23-, mi hermano salió con el coche de ... la obra (campo de fútbol de Tudela) a por material de trabajo y no regresó». Esto es lo que escribió en sus redes sociales antes de conocer el fatal desenlace el hermano de Gerson F. B., el hombre de 29 años hallado muerto este viernes en Montemayor de Pililla.

