El piano renace en Medina del Campo

El concierto dispuesto el pasado sábado por la Semana Internacional de la Música de Medina del Campo (SIMME) es de los que confirman el nivel ... de un festival, pues el piano del siglo XX pocas veces se escucha con esa calidad y categoría. Fue un hito.

Artífice de ello, el salmantino Alberto Rosado (1970), con un repertorio intitulado 'Húngaros del S. XX: Bartók, Ligeti y Kurtág', con los que construyó un representativo mosaico-tríptico de piezas que, como teselas, fueron encajando entre sí, cada una con la personalidad, color y forma propios del autor, gracias a la sabia elección de un pianista que, además, presentó cada uno de los tres cuerpos (decrecientes en duración) y puso en pantalla todas las partituras que fueron sonando, intentando acercar al público lo difícil de la escritura y lo arduo y complejo de la interpretación. Y lo consiguió, vista y oída la reacción de la sala, al culminar con esa montaña que resulta el 'Estudio 13, La escalera del diablo' de Ligeti, de peldaños inacabables que crecen en tensión, volumen y dificultad al ir subiendo por éllos. La ovación obligó a reiterar salidas.

Ficha técnica Autor Alberto Rosado, piano.

Obras Bartók, Ligeti y Kurtág.

Lugar Auditorio Municipal de Medina del Campo.

Ciclo 35 Semana Internacional de la Música de Medina del Campo (SIMME)

Pero antes, disfrutamos la monumental 'Piano sonata', BB 88 de Bartók, interludiada con el 'Preludio y Coral' del Libro V de 'Juegos' de Kurtág, lúdico, breve y experimental; o de 'Música ricercata' de Ligeti su nº 4 'Tiempo de vals', dedicado al poco grato sonido del órgano de calle; o los ecos folk del este en el 'Allegro vivace' de la 'Suite de Danza' de Bartók o su búlgaro nº 152 del 'Microkosmos'; o los distintos 'lamentos' de los tres; o..., tanto y tanto. Porque cuando un maestro virtuosista, conocedor, entregado y creyente de lo que interpreta, lo monta y toca así, lo 'contemporáneo' deja de ser un arcano y puede disfrutarse, también ya en Medina del Campo como en otra parte del mundo; aunque suponga un riesgo y un esfuerzo para todos. ¡Enhorabuena!