El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Inauguración de la exposición 'Mujeres que lideran el cambio', que puede visitarse en Íscar hasta el 31 de octubre. A. Sánchez

Íscar acoge la exposición 'Mujeres que lideran el cambio', un proyecto de cooperación con El Salvador

La muestra, compuesta por diez paneles explicativos, puedes visitarse hasta el 31 de octubre en la Casa de las Artes de la localidad vallisoletana

Andrea Sánchez Casado

Andrea Sánchez Casado

Viernes, 24 de octubre 2025, 15:02

Comenta

La Casa de las Artes de Íscar acoge desde este miércoles la exposición 'Mujeres que lideran el cambio', una iniciativa impulsada por la ONG SED ( ... Solidaridad, Educación y Desarrollo) y la Junta de Castilla y León en el marco de un proyecto de cooperación con las comunidades rurales de Chiltiupán (El Salvador). La exposición, compuesta por diez paneles explicativos, fue inaugurada a las 17:00 horas y permanecerá abierta al público hasta el 31 de octubre, ofreciendo una mirada cercana al papel transformador de las mujeres en contextos de alta vulnerabilidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere Óscar Morencia, el riosecano que no podía salir a la calle, tras casi dos años en su casa
  2. 2 Una incidencia deja sin luz unos minutos a 62.000 clientes de Valladolid
  3. 3

    La cena que acabó con insultos racistas a una camarera en el centro de Valladolid llega a juicio
  4. 4

    Condenan a Alta Velocidad a indemnizar a un hostelero por la obra del túnel de Padre Claret
  5. 5 Palencia no tendrá zona de bajas emisiones y las nuevas cámaras no podrán sancionar
  6. 6

    Alquileres disparados en Valladolid: en La Rondilla y Circular es donde más suben en relación con los ingresos de sus vecinos
  7. 7 Una berciana compra el castillo de Canyelles y lo dona a su pueblo de adopción
  8. 8 Arde un silo que almacenaba madera en una fábrica de embalajes junto a la VA-20
  9. 9 Un original perrito de chorizo criollo con chimichurri en un nuevo bar de Valladolid
  10. 10

    Primera condena en España por agresión sexual tras quitarse el preservativo sin avisar en una relación consentida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Íscar acoge la exposición 'Mujeres que lideran el cambio', un proyecto de cooperación con El Salvador

Íscar acoge la exposición &#039;Mujeres que lideran el cambio&#039;, un proyecto de cooperación con El Salvador