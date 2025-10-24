Íscar acoge la exposición 'Mujeres que lideran el cambio', un proyecto de cooperación con El Salvador
La muestra, compuesta por diez paneles explicativos, puedes visitarse hasta el 31 de octubre en la Casa de las Artes de la localidad vallisoletana
Viernes, 24 de octubre 2025, 15:02
La Casa de las Artes de Íscar acoge desde este miércoles la exposición 'Mujeres que lideran el cambio', una iniciativa impulsada por la ONG SED ( ... Solidaridad, Educación y Desarrollo) y la Junta de Castilla y León en el marco de un proyecto de cooperación con las comunidades rurales de Chiltiupán (El Salvador). La exposición, compuesta por diez paneles explicativos, fue inaugurada a las 17:00 horas y permanecerá abierta al público hasta el 31 de octubre, ofreciendo una mirada cercana al papel transformador de las mujeres en contextos de alta vulnerabilidad.
El acto inaugural contó con la presencia del alcalde de Íscar, José Andrés Sanz, la concejala de Cultura y Turismo, Rebeca Rico, y los técnicos de proyectos de SED Daniel de la Torre y Cristian Gómez. La jornada estuvo acompañada por una degustación de café y productos de Comercio Justo, en sintonía con los valores de sostenibilidad y cooperación que promueve la exposición.
Desde 2010, la colaboración entre SED y el Ejecutivo autonómico ha contribuido a impulsar el desarrollo sostenible y la equidad de género, con iniciativas centradas en la educación, el derecho al agua, la soberanía alimentaria y el empoderamiento femenino. En el caso de Chiltiupán, el proyecto busca garantizar el derecho humano a la alimentación, fortaleciendo la seguridad alimentaria y promoviendo un liderazgo femenino que inspire cambios sociales duraderos.
284.803 euros
El programa ha beneficiado directamente a 50 personas de las comunidades de Shutia, Santa Marta y Siberia, alcanzando de forma indirecta a unas 1.400 personas. Entre los logros, destacan la creación de 50 sistemas agroecológicos -basados en huertos, aves y granos básicos, donde cada mujer recibe un paquete completo con insumos básicos para poner en marcha su huerto y granja familiar-, la participación de 45 hombres en procesos de masculinidades no violentas y el fortalecimiento de las capacidades de 50 mujeres rurales en liderazgo, autocuidado y autonomía económica.
La iniciativa, con una duración de 12 meses y un presupuesto de 284.803 euros, demuestra que la cooperación internacional puede generar transformaciones reales cuando se centra en la igualdad y la justicia social.
