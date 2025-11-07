Investigan varios robos en establecimientos y viviendas en la zona de Serrada

La Guardia Civil de Valladolid investiga varios robos cometidos en establecimientos y viviendas de la provincia de Valladolid, así como varios intentos (alguno frustrado) durante ... la semana pasada y principios de la presente en las poblaciones de La Seca, Serrada, Valdestillas y Pozaldez.

En el caso de La Seca, varios individuos accedieron a un conocido bar para, desde allí, incorporarse a la vivienda de sus propietarios, donde fueron sorprendidos por los dueños cuando subían la escalera. En ese momento, los individuos salieron corriendo y no pudiendo ser identificados. La Guardia Civil fue alertada de inmediato y se presentó en el lugar de los hechos a los pocos minutos.

En Valdestillas ocurrió otro robo en una vivienda que en ese momento se encontraba vacía. Los autores aprovecharon que no estaban sus propietarios para llevarse varios objetos de valor. En el caso de Pozaldez, los hechos ocurrieron en un establecimiento hostelero, donde los ladrones consiguieron acceder para reventar la máquina tragaperras y robar varias botellas de alcohol.

También en la madrugada del domingo, en la localidad de Serrada los ladrones accedieron por una tapia al centro cívico municipal, donde las cámaras de vigilancia vieron cómo dos personas accedían desde la sala de exposiciones hasta la cafetería. Ahí reventaron la puerta y, después de doce minutos, se llevaron el televisor, dinero en efectivo, algunas botellas de alcohol, sobre todo de ron, unos boletos de lotería premiados y Lotería de Navidad y helados de la cámara frigorífica. El alcalde, César López, asegura que el centro pertenece al ayuntamiento de Serrada pero lo gestiona una persona privada, y ya se han puesto las pertinentes denuncias.

Ante esta nueva oleada de robos la Guardia Civil investiga los hechos para intentar aclarecer lo antes posible lo ocurrido.