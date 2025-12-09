Investigados un padre y su hijo por robar un remolque hace dos años en Íscar El propio denunciante comunicó a la Guardia Civil que había recabado información y sabía dónde podía estar el vehículo, valorado en 6.000 euros

El Norte Valladolid Martes, 9 de diciembre 2025, 11:27

La Guardia Civil de Valladolid ha procedido a investigar a dos personas, padre e hijo, por un supuesto delito de robo con fuerza de un remolque sustraído en diciembre de 2023 en Íscar. El instituto armado tuvo conocimiento de lo sucedido tras una denuncia interpuesta en el puesto de la citada localidad vallisoletaman, en la que autores desconocidos sustrajeron de una finca un remolque de dos ejes, cargado con tres bidones de agua, valorado en unos 6.000 euros. Tras realizar una búsqueda por la demarcación no se tuvo conocimiento del paradero del citado remolque sustraído.

El pasado 21 de noviembre, el denunciante comunicó a los agentes que, tras la información obtenida, podría saber dónde está el vehículo, valorado en 6.000 euros. Realizadas las investigaciones policiales, y tras diversas declaraciones, se pudo constatar que el remolque había permanecido oculto en el patio de una vivienda de Íscar, tapado con una lona azul, y posteriormente trasladado a otro lugar.

Finalmente, el denunciante recibió el aviso de que un remolque con características similares se encontraba abandonado en una finca rústica del municipio. La Guardia Civil se desplazó al lugar, verificando junto al denunciante que se trataba del mismo vehículo sustraído en 2023. El remolque fue entregado a su legítimo propietario y quedó en depósito a disposición de la autoridad judicial.

Con las diligencias practicadas y las manifestaciones recogidas, la Guardia Civil consideró que existían indicios suficientes para investigar a dos personas, padre e hijo, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza. La Guardia Civil ha instruido las diligencias, que han sido remitidas al Juzgado de Guardia de Medina del Campo.