Investigado un vecino de Mojados por el ataque de su perro peligroso a un bodeguero andaluz

La Guardia Civil de Valladolid ha procedido a la investigación de un hombre, vecino de Mojados, como presunto autor de un delito contra los animales por las lesiones ocasionadas por su perro catalogado como potencialmente peligroso a un perro bodeguero.

Los hechos ocurrieron en la tarde del 3 de septiembre, cuando una vecina de Mojados se encontraba paseando por la vía pública con su perro bodeguero andaluz, cuando se cruzaron en unas escaleras estrechas con otros dos perros que iban atados, uno de ellos de raza stafforshire terrier americano que portaba bozal pero no lo tenía colocado.

El perro potencialmente peligroso se abalanzó sobre el bodeguero mordiéndole en el hocico y realizando una presa sobre éste durante varios minutos, hasta que el dueño consiguió que lo soltara. Como consecuencia de ello el perro tuvo que ser atendido y hospitalizado en un centro veterinario de Valladolid.

Los hechos fueron denunciados en el Puesto de la Guardia Civil de Laguna de Duero, que procedió a instruir las primeras diligencias, haciendo el traslado de las mismas al Seprona de la Guardia Civil de Valladolid para que continuara con la investigación.

La tenencia de perros catalogados como potencialmente peligrosos (PPP), requiere de la obtención de una licencia otorgada por el Ayuntamiento donde se registre al perro, y de un seguro de responsabilidad civil. Así mismo para su estancia en lugares públicos deben cumplir con las medidas de seguridad de llevar permanentemente puesto un bozal y estar atado por una correa rígida, no extensible, de menos de 2 metros de longitud.