Investigado por intentar robar varias prendas de ropa de una tienda de Río Shopping

La Guardia Civil ha procedido a investigar a un hombre por un delito de hurto de varias prendas de vestir de una tienda de Río Shopping en Arroyo de la Encomienda. Los agentes se encontraban el citado centro comercial realizando servicio de seguridad ciudadana cuando fueron alertados por el personal de seguridad privada del establecimiento por un hurto cometido en una de las tiendas.

El presunto autor había sustraído varias prendas de ropa y las ocultó en una bolsa que intentó sacar de la tienda, momento en que se activó la alarma del arco de seguridad. El hombre dejó la bolsa fuera del establecimiento y pretendió entrar nuevamente en la tienda, hecho que fue percibido por las dependientas, que dieron aviso a los vigilantes de seguridad y a la Guardia Civil.

La sustracción de los efectos quedó registrada por las cámaras de seguridad del establecimiento, cuyas imágenes serán aportadas a las correspondientes diligencias. La rápida y coordinada actuación del personal del establecimiento, vigilantes de seguridad y agentes de la Guardia Civil lograron la identificación y posterior investigación del autor del delito y la recuperación de los efectos sustraídos. Las diligencias correspondientes fueron remitidas al juzgado de guardia de Valladolid.

Durante el presente año, la Guardia Civil ha procedido a la detención y/o investigación de 189 personas con hurtos de estas características.