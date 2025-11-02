El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un grupo de personas en la visita a una bodega

Un grupo de personas en la visita a una bodega

El inquietante paseo por las entrañas de Villalón de Campos

Cientos de personas participan en la decimoquinta edición de la jornada de puertas abiertas a las bodegas de la localidad

Miguel García Marbán

Miguel García Marbán

Valladolid

Domingo, 2 de noviembre 2025, 16:48

Villalón de Campos está socavado por decenas de bodegas. Bajar a alguna de estos singulares espacios por sus estrechos pasadizos y escaleras empinadas hasta ... llegar a su inquietante interior, varios metros por debajo del nivel de la calle, es viajar a tiempos lejanos en los que estos espacios fueron parte de la vida cotidiana para usos como guardar alimentos o fermentar el vino. Un viaje en el tiempo que este sábado volvió a hacer posible la Asociación Villalón Vive al organizar, en su decimoquinta edición, una jornada de puertas abiertas que permitió a cientos de villaloneses y visitantes adentrase en las entrañas de la localidad para conocer unas construcciones, muchas de ellas socavadas en la tierra de forma manual, que se remontan a los siglos XVI y XVII.

