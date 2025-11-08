Un incendio destroza la cocina de una vivienda en Olmedo

Completamente calcinada. Así ha quedado la cocina de una vivienda de dos plantas ubicada en la esquina de las calles Calabazas y Llano de Olmedo ... de la localidad vallisoletana de Olmedo debido a un incendio registrado en la noche de este viernes.

Una llamada a las 20:56 horas alertó del fuego al 112 y hasta el lugar se desplazaron tanto la Guardia Civil como los Bomberos de la Diputación. A su llegada, los efectivos de los parques de Bomberos Íscar y Medina del Campo se encontraron con la vivienda llena de humo y al acceder a la cocina pudieron comprobar que los muebles se habían caído sobre la encimera y que el fuego estaba prácticamente apagado al haberse consumido el oxígeno de la estancia, al estar todo cerrado.

El frigorífico, los muebles y todos los enseres de la cocina han quedado completamente inservibles y los bomberos, una vez que apagaron por completo el fuego, se encargaron de ventilar la casa. Las labores de ventilación comenzaron por la planta baja y posteriormente continuaron por la de arriba.

Al parecer, una mujer se encontraba en una de las habitaciones de la planta de arriba cuando se originó el incendio y fue ella la que dio la voz de alarma cuando se puso a salvo.