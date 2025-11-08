Un incendio destroza la cocina de una vivienda en Olmedo

ValladolidUn incendio destroza la cocina de una vivienda en Olmedo
Dos dotaciones de Bomberos de la Diputación de Valladolid se encargaron de las labores de extinción de la casa, ubicada en la esquina de las calles Calabazas y Llano de Olmedo
Valladolid
Sábado, 8 de noviembre 2025, 00:29
Completamente calcinada. Así ha quedado la cocina de una vivienda de dos plantas ubicada en la esquina de las calles Calabazas y Llano de Olmedo ... de la localidad vallisoletana de Olmedo debido a un incendio registrado en la noche de este viernes.
Una llamada a las 20:56 horas alertó del fuego al 112 y hasta el lugar se desplazaron tanto la Guardia Civil como los Bomberos de la Diputación. A su llegada, los efectivos de los parques de Bomberos Íscar y Medina del Campo se encontraron con la vivienda llena de humo y al acceder a la cocina pudieron comprobar que los muebles se habían caído sobre la encimera y que el fuego estaba prácticamente apagado al haberse consumido el oxígeno de la estancia, al estar todo cerrado.
El frigorífico, los muebles y todos los enseres de la cocina han quedado completamente inservibles y los bomberos, una vez que apagaron por completo el fuego, se encargaron de ventilar la casa. Las labores de ventilación comenzaron por la planta baja y posteriormente continuaron por la de arriba.
Al parecer, una mujer se encontraba en una de las habitaciones de la planta de arriba cuando se originó el incendio y fue ella la que dio la voz de alarma cuando se puso a salvo.
