Hugo Mélida, campeón de España Doma Clásica

Remate brillante a una semana de competición en las instalaciones de la Dehesa de Montenmedio de Vejer de la Frontera (Cádiz) , que terminaba hoy domingo ... con la proclamación de campeones y reparto de medallas que han recibido en esta jornada de clausura, en la que la lluvia y el viento a ratos han sido los incómodos acompañantes.

Hugo Mélida se ha proclamado campeón de España en Juveniles, donde los dieciocho mejores puntuados han sido los participantes en la Kür de la categoría de Juveniles donde ganaba Hugo Mélida Gómez, con 'Goya A', binomio que se situaban primeros al comienzo del campeonato y sin dejar este puesto, llegaban con una buena actuación al final sumando un total de 216.648 puntos revalidando el título de Campeón de España y colgándose el ansiado metal dorado.

Así se cerró este certamen anual en el que han participado dos centenares de binomios procedentes de distintos puntos de la geografía española, entre los cuales los mejor calificados, se han repartido los títulos de Campeones de España de Doma Clásica 2025 en las categorías de Alevines, Infantiles, Juveniles, Juveniles 0* y Jóvenes Jinetes.

Arropados por el calor de sus familiares y público asistente, a manos del Vicepresidente de la Real Federación Hípica Española y Presidente de la Federación Andaluza de Hípica D. José Manuel Alonso Luque, recibían sus medallas y títulos acreditativos de campeones en esta bonita edición.