El Hotel La Vega de Arroyo volverá a la vida antes de fin de año El establecimiento lleva cuatro años cerrado y recuperará la actividad tras una inversión de más de un millón de euros

El Norte Valladolid Miércoles, 1 de octubre 2025, 23:37 Comenta Compartir

El Hotel La Vega, situado en Arroyo de la Encomienda reabrirá sus puertas antes de fin de año, según informó el alcalde de la localidad, Sarbelio Fernández, durante la celebración del pleno de Presupuestos. El establecimiento, que lleva más de cuatro años cerrado, está en la actualidad en manos de la cadena Punta 25.

La compañía está dirigida por un joven vallisoletano y ha acometido una inversión de más de un millón de euros en la modernización del alojamiento, que cuenta con 150 habitaciones. Punta 25 gestiona seis establecimientos en la Comunidad Valenciana y en Valladolid y planea además nuevas aperturas en Santander y San Sebastián. Hace seis meses llegó a un acuerdo de alquiler con opción a compra con la propiedad del hotel, que fue inaugurado en 1996 y permanece cerrado desde octubre de 2021.

El hotel La Vega, que previsiblemente cambiará de nombre comercial, cuenta con 12.000 metros cuadrados construidos y una parcela de más de 6.000 para acoger múltiples eventos. La finca suma también 210 plazas de aparcamiento, 60 de ellas en sótano, lo que le permite dar cobertura a celebraciones y eventos con un importante volumen de participantes.

La cadena prevé emplear a unos cuarenta trabajadores y quiere impulsar la vertiente del cuidado personal. La Vega cuenta con cabinas para tratamientos estéticos y de fisioterapia, además de con una piscina cubierta y un gimnasio. A esto se le añadirá una pista de pádel.

El último gestor de La Vega fue el Grupo Domus, que lo clausuró tras la crisis que atravesó el sector a causa de la pandemia de covid-19. Las restricciones y cierres concluyó con un ERE para toda su plantilla. Posteriormente, a principios de 2022, la cadena catalana Checkin Hoteles anunció su entrada en el cuatro estrellas, pero las expectativas se frustraron después de que Domus se negara al traspaso.

Temas

Arroyo de la Encomienda