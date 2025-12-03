El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Inés, la hermana de Esther López, porta un cartel en el que pide justicia para la joven, este miércoles. Alberto Mingueza

La hermana de Esther López: «Un jurado popular le va a decir alto y claro que la ha asesinado»

Inés López se ha mostrado confiada en que la jueza, que tiene hasta tres días para pronunciarse tras la vista preliminar de este miércoles, acuerde la apertura de juicio oral a Óscar Sanz

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 11:41

Comenta

«Esperamos que sea el primer punto y final de esta pesadilla que llevamos viviendo ya casi cuatro años, el último pasito para que se ... abra un juicio por asesinato como hemos pedido no solo las dos partes de la acusación, sino también la Fiscalía del Estado», valoró este miércoles Inés, la hermana de Esther López, minutos antes del inicio de la vista preliminar en la que la titular del Juzgado de Instrucción número 5 ha escuchado a las partes a fin de determinar la apertura de juicio oral (en este caso, pasaría a la Audiencia Provincial con la Ley del Jurado y con un procedimiento que tendría que seguir superando nuevos trámites), el archivo de la causa o, por no excluir ninguna posibilidad, el sobreseimiento parcial. Ahora, una vez concluida la audiencia preliminar, la magistrada tiene hasta tres días para pronunciarse.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere José Luis Cienfuegos, director de la Seminci, a los 60 años de edad
  2. 2 Herido un trabajador de 29 años tras sufrir una descarga eléctrica en Mojados
  3. 3

    Los funcionarios ganarán en un año unos 2.000 euros más de media tras la doble subida
  4. 4

    Expulsan a los dos miembros del tribunal que aportaron la prueba plagiada en las oposiciones a la Policía Municipal
  5. 5

    Empiezan las demoliciones en la estación de trenes de Valladolid
  6. 6

    Triplica la tasa de alcohol y provoca un accidente en el Paseo de Zorrilla
  7. 7

    Adiós al carrusel navideño de la plaza de San Andrés por carecer de permiso municipal
  8. 8

    Calles de Delicias, La Rondilla y el entorno del Paseo de Zorrilla asumen la mayor llegada de extranjeros
  9. 9 Facua acusa a la DGT de favorecer un «fraude masivo» con las balizas V-16
  10. 10 El acusado advirtió del crimen en un bar: «Es hora de quitarse a papá de en medio»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La hermana de Esther López: «Un jurado popular le va a decir alto y claro que la ha asesinado»

La hermana de Esther López: «Un jurado popular le va a decir alto y claro que la ha asesinado»