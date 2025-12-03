La hermana de Esther López: «Un jurado popular le va a decir alto y claro que la ha asesinado»

«Esperamos que sea el primer punto y final de esta pesadilla que llevamos viviendo ya casi cuatro años, el último pasito para que se ... abra un juicio por asesinato como hemos pedido no solo las dos partes de la acusación, sino también la Fiscalía del Estado», valoró este miércoles Inés, la hermana de Esther López, minutos antes del inicio de la vista preliminar en la que la titular del Juzgado de Instrucción número 5 ha escuchado a las partes a fin de determinar la apertura de juicio oral (en este caso, pasaría a la Audiencia Provincial con la Ley del Jurado y con un procedimiento que tendría que seguir superando nuevos trámites), el archivo de la causa o, por no excluir ninguna posibilidad, el sobreseimiento parcial. Ahora, una vez concluida la audiencia preliminar, la magistrada tiene hasta tres días para pronunciarse.

Al acto ha acudido el propio Óscar Sanz -la última persona que se conoce que vio con vida a la mujer la noche de su desaparición-, que ha entrado en los juzgados a bordo de un Audi y ante una fuerte presencia policial, ya que el entorno de Esther (también ha asistido su padre, entre otros familiares) había convocado, media hora antes del inicio de la audiencia preliminar -prevista a las 10:00 horas- una concentración para reclamar justicia para la joven de Traspinedo.

Precisamente, ha sido en esa concentración donde Inés se ha mostrado confiada en que la jueza acuerde la apertura de juicio oral. «Es un día clave para que ya le digan que deje de reírse de absolutamente todos los ciudadanos, de la justicia, que se acabó el circo que tiene montado y que se va a sentar en un banquillo con un jurado popular para que le digan alto y claro que ha asesinado a mi hermana», ha aseverado la hermana de Esther López, al tiempo que ha subrayado que «espero que el juicio no tarde» en un proceso de instrucción que ha tildado de «larguísimo».

Asimismo, ha considerado que la última magistrada que «ha tomado las riendas» del caso ha sido «clara, concisa y le ha parado los pies (a Óscar) desde el minuto cero». «Creo que tiene las cosas súper claras; no es que las tenga que tener, es que están por escrito y están super claras todas las cosas. Son pruebas objetivas, no son 'yo creo', 'yo pienso', 'un vecino', una grabación que no vale para absolutamente nada... No, nosotros tenemos a los mejores especialistas de España con sus informes respectivos indicando con un nombre y un apellido lo que ha ocurrido, cómo, cuándo, dónde y lo que ha hecho incluso después. Es que no hay más, no hay nada que rebatir, lo que pasa es que siempre en la justicia hay que dar oportunidad a los malos de demostrar que no son tan malos, pero aquí no lo ha podido hacer», ha argumentado.

«Está claro y en botella»

Por otra parte, la portavoz de la familia de Esther ha reconocido que lo que más les ha «molestado» ha sido «su forma de intentar reírse de la justicia». «La justicia muchas veces tiene las manos atadas porque tiene ciertas pautas que seguir, aunque esté todo tan claro lo tienen que seguir así. Es desesperante, pero sabemos que tiene que ser así y nos han ayudado a entenderlo», ha apostillado Inés, mientras ha opinado que es «ridículo que presenten cosas como un vídeo que aparece tres años después en el que no aparece ni la cuneta».

«La única satisfacción que tenemos es que si esa es la defensa que tienen o decir que ha sido la Guardia Civil la que ha dado el golpe al coche o cosas así, está claro y en botella», ha añadido Inés, mientras ha señalado que «todos los asesinos de los casos más mediáticos de España han echado la culpa a la Guardia Civil». «Todos. Es un patrón que tendrán dentro de su cuerpo, de su cabeza, o bueno, es que no tienen otra alternativa», ha sentenciado.

Por último, Inés López ha pedido avanzar en el procedimiento tras casi «cuatro años de sufrimiento». «Ellos (la defensa) alegarán indefensión, que no les dejan defenderse, cuando llevan cuantro años mareándonos y riéndose, porque es ridículo y absurdo lo que están diciendo. Ya tienen que tener a los jueces como tengo la sensación de que tienen a esta última jueza, diciendo basta ya, esto es un circo, hay una persona asesinada. Basta ya, usted está en la calle, no es donde tienen que estar los asesinos», ha concluido este miércoles a las puertas de los juzgados.