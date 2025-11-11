Un herido tras salirse un camión de la A-6 en Rueda

Estado de la A-6 a la altura de Ruedas, en las inmediaciones donde se produjo el accidente de madrugada.

El Norte Valladolid Martes, 11 de noviembre 2025, 09:56

El conductor de un camión, cuyos datos de filiación no han trascendido, resultó herido en la madrugada de este martes tras salirse su vehículo de la A-6 a la altura de la localidad vallisoletana de Rueda. El accidente se produjo pasadas las 2:20 horas a la altura del kilómetro 167 de la citada autovía, sentido Madrid, cuando el centro de emergencias 112 de Castilla y León recibió una llamada en la que se informaba del siniestro y alertaba de que el camionero estaba herido y atrapado en el interior de la cabina.

Hasta el lugar se trasladó la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de la Diputación de Valladolid y una UVI móvil.

En el lugar, el personal sanitario atendió al conductor del vehículo pesado, que fue evacuado posteriormente en ambulancia al Hospital Comarcal de Medina del Campo.