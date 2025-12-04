El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen de archivo de un patinete eléctrico. A. Mingueza

Herido tras chocar su patinete eléctrico con un coche en Arroyo de la Encomienda

El joven, de 19 años, se quejaba de dolor en un brazo y una pierna

Valladolid

Jueves, 4 de diciembre 2025, 12:41

Un joven de 19 años ha resultado herido este jueves por la mañana tras una colisión entre un turismo y el patinete eléctrico que conducía en Arroyo de la Encomienda. El accidente de tráfico se ha producido sobre las 12:00 horas en la avenida de Salamanca, en la rotonda de la fuente de los Cuatro Arcos, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada en la que se informaba de lo sucedido y requería asistencia sanitaria para el usuario del vehículo de movilidad personal.

El servicio de emergencias del 112 ha trasladado el aviso a la Policía Local de Arroyo y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar para atender al joven, que estaba consciente y se quejaba de dolor en un brazo y una pierna. También se ha informado a la Guardia Civil de Tráfico.

