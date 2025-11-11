El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Imagen de archivo de un ambulancia del 112. El Norte

Herido un joven tras empotrar su coche contra un árbol en la A-62 en Zaratán

El accidente se ha producido minutos antes de las ocho de la mañana de este martes

El Norte

El Norte

Valladolid

Martes, 11 de noviembre 2025, 09:57

Comenta

Un joven de 31 años ha resultado herido este martes por la mañana tras salirse de la carretera su coche y empotrarse contra un árbol en la A-62. El accidente de tráfico se ha producido minutos antes de las 8:00 horas en el kilómetro 127 de la citada autovía, a la altura de Zaratán, sentido Salamanca.

Noticias relacionadas

Localizan desorientado a un septuagenario desaparecido en Villanubla

Localizan desorientado a un septuagenario desaparecido en Villanubla

Herido tras chocar su patinete eléctrico con un coche en el Puente de la Hispanidad

Herido tras chocar su patinete eléctrico con un coche en el Puente de la Hispanidad

A esa hora, la sala de operaciones del 112 de Castilla y León ha recibido una llamada en la que se alertaba de lo ocurrido y se informaba de que, como consecuencia del impacto, un hombre estaba herido. Hasta el lugar se ha desplazado la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid y una UVI móvil.

Por el momento no ha trascendido la gravedad de las lesiones del joven ni si ha requerido traslado hospitalario.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Mueren dos personas en un accidente en la autovía que une Segovia y Valladolid
  2. 2

    El coche embestido por un camión en la autovía que une Segovia y Valladolid estaba parado en el arcén
  3. 3 Adiós a Javier García Rodríguez, prolífico escritor vallisoletano y «apasionado defensor de la palabra»
  4. 4

    Un coche se estrella contra un semáforo, que le cae encima, en la Avenida Zamora de Valladolid
  5. 5 Cayetano Rivera sufre un fuerte accidente y se niega a someterse al control de alcoholemia
  6. 6

    Juicio por el mayor alijo de coca descubierto en Valladolid: 862 kilos valorados en 65 millones de euros
  7. 7

    Se desprende el cuarto arco de luces de Navidad en Valladolid en menos de una semana
  8. 8

    La carrera electoral en la UVA ya tiene dos aspirantes: Pilar Garcés y Carlos Alberola
  9. 9

    UGT amenaza con una huelga indefinida en una empresa auxiliar de Horse «por unas condiciones de trabajo dignas»
  10. 10 Un hombre arranca de un mordisco un trozo de oreja a otro durante una pelea en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Herido un joven tras empotrar su coche contra un árbol en la A-62 en Zaratán

Herido un joven tras empotrar su coche contra un árbol en la A-62 en Zaratán