Herido un joven tras empotrar su coche contra un árbol en la A-62 en Zaratán El accidente se ha producido minutos antes de las ocho de la mañana de este martes

Martes, 11 de noviembre 2025

Un joven de 31 años ha resultado herido este martes por la mañana tras salirse de la carretera su coche y empotrarse contra un árbol en la A-62. El accidente de tráfico se ha producido minutos antes de las 8:00 horas en el kilómetro 127 de la citada autovía, a la altura de Zaratán, sentido Salamanca.

A esa hora, la sala de operaciones del 112 de Castilla y León ha recibido una llamada en la que se alertaba de lo ocurrido y se informaba de que, como consecuencia del impacto, un hombre estaba herido. Hasta el lugar se ha desplazado la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid y una UVI móvil.

Por el momento no ha trascendido la gravedad de las lesiones del joven ni si ha requerido traslado hospitalario.